100.000 درهم جائزة كبرى على تذاكر «السوبر»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تنظيم العديد من الفعاليات المرافقة لـ«كأس السوبر الإماراتي»، إضافة للعروض الترفيهية للجماهير، في المنطقة المحيطة باستاد هزاع بن زايد في العين، إلى جانب السحب على جوائز قيمة، بين الشوطين وعقب نهاية المباراة.

ومن المقرر أن يجمع اللقاء بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، في 7 يناير 2022، تحت شعار «الإمارات ملتقى العالم».

كما كشفت الرابطة أنه سيتم السحب على التذاكر الإلكترونية الممسوحة على مرحلتين، الأولى في الاستراحة بين الشوطين، حيث سيتم اختيار 6 فائزين بنظام السحب الإلكتروني العشوائي، للفوز بجوائز إلكترونية تتضمن:

أجهزة لوحية، ساعات ذكية، ومعدات ألعاب إلكترونية، والمرحلة الثانية في نهاية المباراة قبل تتويج بطل السوبر لموسم 2022-2021، سيتم السحب على الجائزة الكبرى، والتي ستكون من نصيب مشجعين اثنين، يحصلان على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم (بواقع 50 ألف درهم للفائز الواحد).

وحرصت رابطة المحترفين على أن تكون هذه المناسبة أكثر من مجرد مباراة فقط، من خلال إقامة العديد من الفعاليات داخل وخارج الملعب، بدءاً من 17.45 (قبل ساعتين من انطلاق المباراة)، تتضمن عروضًا ترفيهية، مسابقات، ألعابًا وغيرها، ضمن مهرجان استثنائي، يليق بالحدث الذي يأتي والدولة تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين.

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