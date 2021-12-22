راشد بن حميد يشارك في قمة «فيفا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد في قمة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي نُظمت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور جياني انفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء.

حيث تم مناقشة مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة بعد دراسة مقدمة من شركتي أبحاث «نيلسن» و«اوبن إيكونوميكس». وناقشت القمة البرنامج الزمني الخاص بمسابقات الرجال والسيدات لعامي 2023، 2024 على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، ويرتكز «فيفا» في مقترحاته الجديدة على الطابع الاقتصادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز