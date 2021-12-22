«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في نوفمبر

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر نوفمبر، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية «اتصالات»، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر، ثنائي العين؛ المغربي سفيان رحيمي، والتونسي ياسين مرياح، ، وثنائي الوحدة؛ فابيو مارتينيز وجواو بيدرو، والأرجنتيني نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر نوفمبر، فيتواجد فيها: ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، وفهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وخالد عيسى حارس مرمى العين، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر نوفمبر ثلاثة أسماء، هم: ريبروف مدرب العين، و دوفرينيس مدرب الوحدة، و إيسايلا مدرب بني ياس.

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