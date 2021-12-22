مجمّع حمدان الرياضي ملتقى أبطال العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتم «مجمّع حمدان الرياضي» عاماً حافلاً بالأحداث والفعاليات الرياضية التي استمرت طوال عام 2021 دون توقف.

حيث أصبح المجمع الذي شيّده مجلس دبي الرياضي في العام 2010 مركزاً لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية ومقراً لإقامة البطولات الدولية الكبرى ومعسكرات الفرق والمنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين، كما أصبح مقراً للعديد من الأكاديميات التي تساهم في انتقاء وتطوير المواهب الرياضية في الدولة بفضل تصميمه المميز كمجمع رياضي حديث متعدد الاستخدامات.

وقدّم مجلس إدارة المجمع في اجتماعه الأخير لعام 2021 الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه وتوجيهاته السديدة التي عزّزت من دور المجمّع في توفير الفرصة للرياضيين للتدريب والتطوّر.

وكذلك استضافة الأحداث والبطولات الرياضية المحلية والقارية والدولية والعالمية وتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي في الدولة.

كما شكر مجلس الإدارة لمناسبة إصدار تقرير الإنجازات لعام 2021 معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي الذي يحرص على اللقاء بمجلس إدارة المجمّع ومتابعة أعمال المجمّع وتوفير كل سبل النجاح لهم وتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد المجمّع والإمكانيات الكبيرة التي يضمها.

فخر

وقال أحمد محمد بن شعفار عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس إدارة المجمّع «نحن فخورون بأن يكون مجمّع حمدان الرياضي في موقع الصدارة في الأحداث الرياضية الدولية والعالمية.

وأن يكون ملتقى لأبطال أولمبيين وعالميين حضروا من مختلف القارات لدبي لإقامة معسكرات تدريبية هنا والاستفادة من نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة والعودة لممارسة النشاط الرياضي في أجواء آمنة وبروتوكولات دقيقة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الدولة عموماً ودبي ومجمّع حمدان على وجه الخصوص».

وأضاف: «نحن محظوظون في مجلس إدارة المجمّع أن نعمل وفق توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وننال ثقة سموه في تولي هذه المسؤولية.

وكذلك توجيهات معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس الذي دعم عملنا ووفّر لنا كل سبل النجاح مما عزّز من مكانة المجمّع الرائد وتحقيق أهدافه، ونحن نعمل وفق منهجية واضحة لجذب المزيد من الممارسين والرياضات إلى المجمّع وتوسيع دوره وعدد المستفيدين منه».

ويضم مجلس إدارة المجمّع كفاءات إدارية وطنية مشهود لها بالكفاءة وتمتلك خبرات كبيرة في إدارة المشاريع الاستثمارية ووضع السياسات المالية والاستفادة من الموارد المتوفرة، وهم:

ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس نائباً للرئيس، والأعضاء: علي محمد المطوع، محمد سليمان الملا، وماهر عبد الكريم جلفار.

وقد استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه بحضور صالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي وعبد الله شهداد مدير المجمّع، تقرير ختام أعمال العام 2021 وما تم إنجازه ضمن خطة العمل والنمو الذي تحقق خلال هذا العام، حيث كان المجّمع من أوائل المنشآت الرياضية حول العالم التي شهدت عودة النشاط بعد الجائحة.

تصميم صديق للبيئة

يتألف المجمع من 4 طوابق تضم مكاتب العمليات والإدارة واللجان المنظمة للأحداث التي ستقام فيه، كما توجد غرف للمراقبة وغرفة لفحص عينات المنشطات، وبهدف توفير الطاقة والحفاظ على البيئة يتم استخدام وسائل حديثة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية للإنارة الخارجية وتدفئة مياه المسابح.

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