الإمارات ضامن للنجاح الرياضي

المصدر: إعداد- إيهاب زهدي - غرافيك : محمد أبو عبيدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت الإمارات «قبلة» ووجهة لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العربية والقارية والعالمية، وشهادة نجاح مضمون لأي بطولة عالمية أو قارية تقام على أرضها، إلى جانب النجاح الذي تشهده العديد من المنافسات والمبادرات والفعاليات المقامة بشكل منتظم ومتنوع، يأتي ذلك بفضل التطور الحضاري الهائل للدولة خلال السنوات الـ 50 الماضية،، وامتلاكها لبنية تحتية رائعة، ويتضمن ذلك منشآت رياضية على أعلى المستويات والمعايير العالمية بفضل الدعم والمساندة القوية من القيادة الرشيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز