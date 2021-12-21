العين يصعد للقاء الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير-غلام كاركر

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صعد العين إلى دور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه النصر بهدف وحيد سجله لاعبه رافائيل في الدقيقة 80 من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب استاد آل مكتوم بدبي، في الدور الـ 16 للبطولة الغالية، ويلتقي العين في الدور ربع النهائي المقبل، مع الوصل بعد فوزه اليوم أيضاً، على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف نظيفة.

وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً من اللاعبين، وتألق حارسي مرمى الفريقين، وتسرع المهاجمين، وسقوطهم المتكرر في مصيدة التسلل، في ضياع الكثير من الفرص السهلة للتسجيل.

وحتى الهدف الذي سجل للعين في الدقيقة 39، عن طريق جوانكا، ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لمدة 3 دقائق، بعدما تم التأكد من تسلل جوناتاس صاحب تمريرة الهدف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتواصل أداء الفريقين بنفس الطريقة في الشوط الثاني، وظلت الشباك نظيفة حتى الدقيقة 80، عندما ارتقى رافائيل وسط مدافعي "العميد"، لركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن، ووضع الكرة برأسه في شباك النصر.

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