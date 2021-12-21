الوحدة يقصي عجمان من الكأس في الأشواط الإضافية ويتأهل لملاقاة الجزيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حجز الوحدة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة بعد فوزه بصعوبة على عجمان بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت مساء اليوم بإستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في دور الستة عشر.

وصعد الوحدة لملاقاة الجزيرة في دور الثمانية بعدما تجاوز الأخير العروبة في الدور نفسه.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مدافع العنابي، البرازيلي المقيم، لوكاس بيمنتا في الدقيقة 115 بعد التمديد للأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

قدم الفريقان مباراة متكافئة إلى حد كبير وسط محاولات من الجانبين للسيطرة على مجريات الأمور، وإن مالت الأفضلية النسبية لمصلحة أصحاب الأرض إلا أن لاعبي الوحدة لم يتمكنوا من هز شباك البرتقالي على مدار شوطي اللقاء.

في المقابل شكلت هجمات عجمان المرتدة خطورة على مرمى الوحدة وبخاصة عن طريق فراس بلعربي ولكن محاولات الضيوف لم تتكلل بالنجاح، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

وفي الشوط الإضافي الثاني تمكن لوكاس بيمنتا من الارتقاء إلى الركنية التي أرسلها فابيو مارتينز، ليضعها برأسه في الشباك على يسار حارس عجمان علي الحوسني، ليخطف الوحدة بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

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