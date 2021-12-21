3 مباريات تختتم دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة

المصدر: إعداد -البيان الرياضي

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يختتم اليوم دور الـ 16 في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بثلاث مباريات.

ويلتقي في الخامسة إلا عشر دقائق مساء الأربعاء باستاد حمدان بن زايد، الظفرة مع شباب الأهلي، إذ يطمح الظفرة إلى تحقيق المفاجأة والمرور إلى ربع النهائي وتكرار إنجازه في البطولة الذي حققه بالوصول إلى النهائي موسمين متتاليين عامي 2019 و2020 قبل إلغاء الأخير.

وقال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لنادي الظفرة إنه يدرك جيداً أهمية المباراة كونها أمام منافس قوي وصعب للغاية، مضيفاً أن الفريق عمل بجدية خلال الأسبوع الماضي حيث يرغب الجميع في تقديم مباراة كبيرة والفوز بنقاط المباراة.

وأكد مدرب الظفرة أنه يتمنى أن يقدم الفريق الأداء الذي يميزه في هذه المسابقة بالرغم من إدراكه لصعوبة المباراة.

وكشف ميكالي أن مباراة شباب الأهلى تعتبر مباراة مختلفة في طريقتها خاصة أنها تأتي أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي كما أن الفوز في مثل هذه المباريات يعطي الفريق مزيداً من الثقة.

وعن غيابات الفريق خلال المباراة قال مدرب الظفرة إن فريقه يفقد عدداً من اللاعبين الأساسيين كما أنه من المتوقع استعادة بعض اللاعبين.

هدف

ويسعى شباب الأهلي للحفاظ على الكأس الغالية التي توج بآخر نسختين منها في موسمي 2018-2019 و2020-2021، ليرفع رصيده من ألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى 10 ألقاب، ويتصدر قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالبطولة، بفارق لقبين عن الشارقة في المركز الثاني.

ومن جانبه، أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على أهمية مواجهة الظفرة، موضحاً أن البطولة لها أهمية خاصة، لأنها تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع، وأضاف: «كما أن شباب الأهلي مطالب خلالها بالدفاع عن اللقب الذي توج به في آخر نسختين من البطولة، بالإضافة إلى أن مباراتنا والظفرة، يتأهل منها الفائز إلى الدور التالي مباشرة من البطولة، ويغيب عن الفريق اليوم، لاعبنا البرازيلي كارلوس ادواردو، إذ يخضع لبرنامج تأهيلي، ونحن نواجه صعوبات لعدم وجود مهاجم صريح، ولكننا نسعى لإيجاد حلول للتسجيل في مبارياتنا».

وقال: «نحن مطالبون بتحقيق الفوز بعد غدٍ، للتأهل إلى دور الثمانية، ونتوقع مباراة صعبة لأنها خارج ملعبنا، ونتمنى أن نوفق في تحقيق هدفنا، ونعود من الظفرة ببطاقة التأهل، مع التأكيد على أن الظفرة قدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة بعد تغيير الجهاز الفني، وبدأ في التحسن من مباراة لأخرى، ونحن درسنا المنافس جيداً، وتعرفنا على نقاط الضعف والقوة، سعياً لتحقيق الفوز».

بينما قال وليد عباس مدافع شباب الأهلي: «بالتأكيد مباراتنا والظفرة ستكون قوية، ودائماً ما تكون مباريات الكؤوس صعبة، خاصة وأن هذا الدور يقام بنظام خروج المغلوب، ويجب علينا القتال بقوة لتحقيق الفوز وبطاقة التأهل للدور التالي، ومواصلة المشوار في البطولة التي نسعى للحفاظ على لقبها».

إحباط المفاجأة

ويخوض كلباء مباراته أمام العربي بهدف إحباط أية مفاجآت قد تحدث من قبل متصدر دوري الدرجة الأولى فريق العربي والذي لم يتعرض لأية هزيمة في مختلف المسابقات منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، كما أن الجهاز الفني لكلباء بقيادة المدرب خورخي داسيلفا قد تحسب لسيناريو الموسم الماضي والذي غادر فيه المسابقة من دور الـ 16 على يد فريق الإمارات والذي كان يلعب حينها في الهواة بعد الفوز عليه بهدف، وتحصن فريق كلباء جيداً للقاء اليوم بعد أن قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح تحسباً لاستمرارية المواجهة لأشواط إضافية.

وفي أروقة فريق العربي والذي وصل لهذا الدور بعد تصدره فرق مجموعته الثالثة في تمهيدي كأس رئيس الدولة وتحقيقه للفوز على الفجيرة والذيد ليتأهل إلى نصف النهائي والذي واجه فيه دبا الفجيرة ليخسر الأخير بنتيجة 2-1 ليبلغ العربي وللمرة الأولى في تاريخه مرحلة دور ال16 بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة كلباء.

احترام

بدوره وصف داسيلفا مدرب كلباء بالمهمة لفريقه مشيراً إلى أنهم يحترمون العربي، وفريقي جاهز للمباراة ونسعى للذهاب بعيداً في البطولة وألمح إلى أن تحقيق النتيجة الإيجابية هدف الفريق ولدينا الحماس الكافي، وقال: تعلمنا درس الموسم الماضي الذي خرجنا فيه على يد الإمارات والظروف الحالية مشابهة «ونفتقد لجهود الثنائي فهد سبيل ومهند العنزي.

ثقة

من جانبه أكد محمد الجالبوت مدرب العربي بأن فريقه سيواجه خصماً صعباً ولم يخسر على ملعبه هذا الموسم. مشيراً إلى أنه على ثقة كبيرة في قدرات لاعبي فريقه بتحقيق نتيجة إيجابية توصلنا للدور المقبل، ولن نخشى أي فريق، ونلعب مباراة للتاريخ والعربي لا يقل أهمية عن بقية الفرق المتواجدة في دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، نحن جاهزون للمباراة ونحترم الخصم ولا توجد لدينا أية إصابات وطموحنا هو الوصول إلى الدور المقبل من البطولة الأغلى، والنتائج الإيجابية للفريق لها دور إيجابي في رفع معنويات اللاعبين قبل أي مباراة.

ذكريات»المحترفين«

ويشهد استاد الشارقة في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم مواجهة صاحب الأرض الشارقة وضيفه حتا في دور الـ 16، وهي الأولى بين الفريقين بعد عودة حتا للدرجة الأولى، ورغم كل الفوارق تبدو المباراة ذات خصوصية تحمل معها ذكريات المواجهات السابقة في»المحترفين«حيث تميزت مبارياتهما بالندية والإثارة.

وركز المدير الفني للشارقة اولاريو كوزمين على أهمية المباراة والتعامل معها بكل حذر وجدية بحسب حديثه في المؤتمر الصحفي للمباراة، حيث نبه لصعوبة نظام مباريات الكأس من واقع نظام خروج الخاسر وقال تفصيلاً:»نعود مرة أخرى إلى المواجهات الرسمية وهي مباراة في الكأس تُلعب بنظام خروج المهزوم ولذلك تعتبر ذات طبيعة خاصة والعنصر الأهم بالنسبة لنا هو التعامل بأهمية وجدية في هذه المباراة وهو الطريق الوحيد لتجاوزها«.

وأكد الروماني أن المطلوب في مثل هذه البطولات التي تمتاز بعدد مبارياتها القليل، كثير من العزيمة والإصرار حتى يتمكن الفريق من التأهل، بالنسبة للمنافس حتا مستواه في تصاعد والمباراة صعبة خصوصاً بعد فوز حتا في مواجهة الدوري الأخيرة وهو ما يمنحه دافعاً قوياً ويرفع من روحهم المعنوية.

وأضاف كوزمين:»من جانبنا ندخل جميع المباريات للفوز وهذه الرسالة واضحة للجميع وخصوصاً للاعبين ونحاول تقديم مستوى إيجابي في المباراة وسوف يغيب عن المباراة مالانجو وعبد الله غانم وعبد الله كاظم للإصابة وهناك شكوك حول الجاهزية البدنية لبعض اللاعبين الذين أتمنى الوصول لجاهزيتهم الكاملة قبل المباراة«.

مباراة صعبة

وصف جناح الشارقة المحترف البرازيلي كايو لوكاس مباراة فريقه وحتا بالصعبة وطالب زملاءه بالتعامل معها بجدية كبيرة مع تنفيذ تعليمات المدرب حتى نستطيع الخروج بنتيجة إيجابية.

وتحدث كايو عن التغييرات الكبيرة في خط المقدمة الشرقاوي في المباريات الأخيرة قائلاً:»نعم هناك تغيير كبير في لاعبي خط المقدمة نتيجة لإصابات وعودة بعض اللاعبين والآن نحن نواجه غياب مالانجو لبعض الوقت لكننا نتدرب مع بعضنا البعض ونجتهد لخلق الانسجام اللازم، وبالنسبة لي أنا دائماً جاهز وأستطيع اللعب على الجناحين والمقدمة ودائماً ما أكون رهن إشارة المدرب للدفع بي في أي مركز حتى أستطيع مساعدة الفريق«.

ثقة كبيرة

وقال الجزائري فؤاد بومضل مدرب»الإعصار«: ليس هناك ما يخشاه فريقه خاصة وأن المباراة تجمعهم أمام فريق بحجم الشارقة صاحب إمكانيات عالية، مشيراً إلى أن ثقته كبيرة باللاعبين وسيخوض فريقه المواجهة بلا خوف رغم أنه على الورق تميل الكفة لصالح الشارقة إلا أنه مع إطلاق حكم المباراة صافرة البداية فإن جميع الفوارق ستزول.

وأضاف إن التحضيرات لمباراة الشارقة لم تختلف عن الاستعدادات للمباريات الأخرى في الدوري، ولكن تحمل المواجهة طعماً خاصاً لاسيما وأن مباريات مسابقة أغلى الكؤوس تجمع بين الفرق من مختلف المستويات في»الهواة«و»المحترفين)، موضحاً أن فلسفته الاعتماد والتركيز على جميع اللاعبين والابتعاد عن الفرديات حتى لا يتأثر الفريق بظروف الغيابات أو الإصابات.

حظوظ متساوية

قال اللاعب وليد سراج إن الحظوظ تبدو متساوية في مباراتهم أمام الشارقة بسبب نظام خروج المغلوب، وعليهم الالتزام بتوجيهات المدرب لتقديم المستوى المطلوب والنتيجة الإيجابية حيث لا شيء مستحيل في عالم كرة القدم، مؤكداً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم على أرضية الملعب خاصة وأن البطولة تعتبر غالية على الجميع.

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