الوصل يتخطى خورفكان ويصعد لربع نهائي الكأس الغالية

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

حجز الوصل بطاقة التأهل لربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه العريض خارج الديار على خورفكان بنتيجة 3-0 لينتظر الامبراطور في الثمانية الفائز من مباراة النصر والعين ، احرز للوصل كل من فابيو ليما هدفين وهدف لبوتكير في الدقائق 50 ، 72 ، 84 " ركلة جزاء " ، ولعب خورفكان منذ الدقيقة 36 بعشرة لاعبين اثر طرد المدافع احمد الزيودي بالبطاقة الصفراء الثانية .

ولم يرتقي الشوط الأول والذي انتهى سلبياً في النتيجة والأداء للمستوى المنتظر من قبل جمهور الفريقين وتطايرت الفرص تباعاً على الرغُم من السيطرة الميدانية للفريق الضيف لكن صلابة دفاع خورفكان حالت دون وصول رفاق فابيو ليما لشباك مرمى الخور، وتشهد الدقيقة 36 نقطة تحول خلال هذا الشوط بعد اشهار حكم المباراة حمد علي يوسف يقوم للبطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع خورفكان احمد الزيودي في الدقيقة 36 لدخوله "المتهور" على سالم العزيزي ، وصدت عارضة خورفكان ضربة راسية قوية لمدافع الوصل سيلفا لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي .

وخلال شوط المدربين بدأ النقص العددي يظهر على أداء خورفكان لينتفض الوصل ويتقدم بالهدف الأول بعد جملة تكتيكية منظمة بدأها ليما الذي قام بإيصال الكرة لحبوش صالح ليفضل تمريرها للاعب بوتكير "الغائب الحاضر" والذي لم يتوانى ايداعها الشباك هدف اول للوصل في الدقيقة 50 .ويتمكن ليما من كسر مصيدة التسلل ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 72 ويتبعه بالثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة فوز الوصل بنتيجة 3-

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز