المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تأهل الجزيرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعد فوزه على ضيفه العروبة بهدف زايد العامري في الدقيقة الخامسة من لقاء الفريقين مساء اليوم على ملعب إستاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ويقابل "فخر ابوظبي" في المرحلة المقبلة من المنافسة الفائز من مواجهة الوحدة وعجمان التي تقام مساء اليوم.

وخلال اللقاء، قدم الفريقان مستوى دون الوسط، مع تفوق كاسح للجزيرة الذي فرض أسلوبه وسيطرته على منافسه منذ الدقائق الأولى التي شهدت تقدمه المبكر بتهديفة زايد العامري مستفيدا من خطأ إبراهيم الكعبي حارس مرمى العروبة في الإمساك بالكرة.

وبعد الهدف لم تتوقف المقدمة الهجومية للجزيرة من البحث عن إضافة الثاني لتأمين النتيجة وكانت هنالك عدة محاولات أبرزها تهديفة جواو فيكتور التي أصطدمت بالقائم الأيمن، مع تهديفة من عمر تراوري وأخرى من عبد الله رمضان، بينما لم يشكل العروبة الذي أعتمد على التكتل الدفاعي المعروف به خطورة تذكر على مرمى على خصيف ولم يحصل على فرص تعيده إلى اللقاء رغم نشاطه في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل لكن دون جدوى.

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