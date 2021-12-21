كأس السوبر لكرة القدم.. أرقام ودلالات قبل نسخة "الإمارات ملتقى العالم"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت رابطة المحترفين الإماراتية الساعة الثامنة إلا الربع من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022، موعداً لانطلاق مباراة السوبر الإماراتي، والتي ستجمع بين الجزيرة بطل الدوري في الموسم الماضي، وشباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس الدولة، وذلك على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وتمتلك هذه البطولة سجلا مميزا من الأرقام والإحصاءات منذ انطلاقتها في ثوبها الجديد فهي تحمل النسخة رقم 14 من كأس السوبر في عصر الاحتراف الذي بدأ موسم 2008 -2009 .

وستقام تحت شعار" الإمارات ملتقى العالم"، تأكيداً على مكانة دولة الإمارات التي أصبحت قِبلة للمحافل العالمية، ووجهة لأكبر وأهم الأحداث الرياضية على وجه الأرض، وهي التي تحتضن حالياً معرض "إكسبو 2020 دبي" في أكبر تجمع للدول في مكان واحد.

ومن الأرقام اللافتة أيضا أن إمارة أبوظبي تستضيف مباراة كأس السوبر للمرة السادسة، وللمرة الأولى في مدينة العين باستاد هزاع بن زايد، كما يشارك شباب الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه بهذه البطولة باعتباره أكثر فريق بالدولة مشاركة بها وفقا لبيانات رابطة المحترفين الإماراتية، كما أنه الأكثر تتويجا بلقبها بواقع 5 ألقاب وهو رقم قياسي لم يحققه أي ناد آخر في تلك البطولة.

أما بالنسبة للجزيرة فهو يشارك للمرة الخامسة فيها عبر مسيرته فيما لم يتوج بها وحقق المركز الثاني بها خلال المشاركات الأربع السابقة وهو رقم قياسي أيضا للجزيرة لم يحققه أي ناد آخر كوصيف للبطل في هذه البطولة.

ويتواجه الجزيرة وشباب الأهلي في كأس السوبر للمرة الخامسة؛ حيث تعادلا في أول مواجهتين، وحسمهما شباب الأهلي بركلات الترجيح، قبل أن يتفوّق الفرسان في آخر مواجهتين.

ووفقا لبيانات رابطة المحترفين الإماراتية فقد تمكن بطل الدوري من التتويج بكأس السوبر 5 مرات أعوام 2012، و2014، و2015، و2016، و2019، وتمكن أيضا حامل لقب الكأس من التتويج بها 5 مرات أعوام 2008، و2009، و2010، و2013، و2017.

وحسمت 6 نهائيات من البطولة في الوقت الأصلي حيث لم يتم اللجوء للوقتين الإضافيين أو ركلات الترجيح، وذلك أعوام "2010-2014-2015-2016-2017-2020"، بينما حسمت 6 نهائيات أخرى بركلات الترجيح أعوام "2009-2011-2012-2013-2018-2019"، منها 3 نهائيات انتهت بالتعادل السلبي (2012-2013-2019) - فيما حسم نهائي واحد فقط في الوقت الإضافي، وكان لشباب الأهلي وذلك لحساب شباب الأهلي عام 2008.

وتوزّعت الأهداف الـ32 في كأس السوبر التي تم تسجيلها على 15 هدفاً بالقدم اليمنى، و12 هدفاً بالقدم اليسرى، و4 أهداف رأسية، وهدف واحد بنيران صديقه بالخطأ في مرمى فريقه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز