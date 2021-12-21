7 بطولات كروية للسيدات في «غرب آسيا»

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي)

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اعتمدت لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد غرب آسيا إقامة 7 بطولات لكافة الفئات العمرية والأندية والمنتخبات خلال 2022،

وحدد شهر سبتمبر المقبلة موعداً مقترحاً لبطولة السيدات بالأردن، والتي تستضيف بطولة الأندية من 14 إلى 22 يوليو 2022، فيما تقام بطولة الناشئات من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل بالكويت، وبطولة الواعدات من 8 إلى 14 يناير في لبنان، وبطولة الصالات من 15 إلى 22 يونيو في السعودية، كما تمت الموافقة على إدراج بطولة كرة القدم الخماسية لأندية السيدات على أجندة الاتحاد .

شاركت في الاجتماع أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد غرب آسيا .

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