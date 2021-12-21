3 فضيات وبرونزية للإمارات في «آسيوية الكاراتيه»

المصدر: (متابعة - البيان الرياضي)

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فازت الإمارات بثلاث ميداليات فضية، وبرونزية في مسابقة الكوموتيه ببطولة آسيا تحت 21 سنة المقامة حالياً في مدينة الماتي بكازاخستان، وتوجت سلوى المنصوري بفضية وزن فوق 59 كغم، وفاطمة خصيف بفضية تحت 68 كغم، وحمد العامري بفضية تحت 76 كغم، ونالت سارة العامري برونزية تحت 61 كغم، وأشاد اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بنتائج اللاعبين، وهنأهم على إنجازهم، مشيداً بمستواهم المتميز.

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