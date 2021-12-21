«السماوي» إلى دور الثمانية للكأس الغالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تأهل بني ياس، أمس، إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نادي الإمارات 3 - صفر، سجل الثلاثية كل أحمد أبو ناموس، هدفين، في الدقيقتين 46 و57، والبديل محمد الحمادي في الدقيقة 87.

سيطر «السماوي» على مجريات المباراة، وكان الأوفر هجوماً، فيما اعتمد الصقور على التكتل الدفاعي، والهجمات المرتدة.

وتقام اليوم 4 مباريات في دور الـ 16، ويلعب النصر مع العين باستاد آل مكتوم، والوحدة مع عجمان باستاد آل نهيان، وخورفكان مع الوصل بملعب صقر بن محمد القاسمي، والجزيرة مع العروبة، باستاد مدينة زايد الرياضية، وتعد مباراة «العميد» و«الزعيم»، الليلة، نهائياً مبكراً، ويأمل الفريقان الاقتراب خطوة نحو اللقب الغائب عن النصر منذ موسم 2014-2015.

وعن العين منذ موسم 2017-2018، مع العلم بأن «العميد» سبق وتوج بالبطولة 4 مرات، و«الزعيم» نال اللقب 7 مرات، وأكد النصر جاهزيته للقاء، فيما لا يبدو العين في أفضل حالاته، قياساً على الغيابات، حيث يفتقد جهود 3 لاعبين مؤثرين على الأقل، بداعي الإصابة، وهم ياسين مرياح، وكوامي أتون، وكايو كانيدو.

ويلتقي الوحدة وعجمان للمرة الثانية في الموسم الحالي، وفاز «العنابي» على «البرتقالي» في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بنتيجة 3 - 0، ويدخل الوحدة المباراة، بصفوف شبه مكتملة، باستثناء شكوك حول مشاركة السوري عمر خريبين.

فيما تبدو ظروف «البرتقالي» جيدة، بعودة عدد من لاعبيه، وأبرزهم البرازيلي في فئة المقيم لياندرو، وسعيد سليمان، وربما يدفع المدير الفني غوران، بالمحترف التونسي فراس بالعربي، الذي عاد قبل يومين للدولة، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في كأس العرب.

ويتطلع خورفكان لتجاوز الوصل، بحثاً عن إنجاز تاريخي للنادي، لم يسبق للفريق بمسماه الحالي، الوصول إلى دور الثمانية للكأس الغالية، بينما طموح الوصل التقدم خطوة للإمام، نحو المنافسة، للفوز بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه، واستعد الجزيرة جيداً، تحسباً لمفاجآت منافسه العروبة «العنيد»، وشهدت مباراة الفريقين بالدوري، فوز الجزيرة بصعوبة، بهدف وحيد.

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