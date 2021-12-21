«إي.بي.سي ريسينغ» بطل «دبي كارتدروم 24 ساعة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز فريق «إي.بي.سي رايسينغ» بلقب سباق «دبي كارتدروم 24 ساعة»، المدعوم من «إي.بي.سي بريكس»، ما يؤهله للحصول على المشاركة مباشرة في «سباق إسبانيا 12 ساعة تحمل» في «حلبة فيرناندو ألونسو»، وضم الفريق البطل كلا من أرجون مانجوناث ودوارتي لوبيز وبوريس بوفيير وميكيل موتا ،ونال فريق «سوبر درايفير مافي ريسينغ» المركز الثاني.

وحقق فريق «طيران الإمارات» المركز السابع ليكتسب لقب بطل فرق الشركات، متفوقا على شركة «هوكستون كابيتال مانجمنت».

وضمن فئة «كأس الأمم»، تفوق فريق «ستوب آند جو ريسينغ» البرتغالي على «سيدار ريسينغ» اللبناني، و«مرقاب» لسباقات الكارتينغ الإماراتي. ومع حصوله على المركز الحادي عشر، فاز فريق «مرقاب» لسباقات الكارتينغ، بلقب كأس مجلس التعاون الخليجي العام، متقدماً على الفريقين «عمان كارتينغ» و«عمانتل مكاسب 2».

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