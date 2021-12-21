أحمد الحمادي يحصد ذهبية بطولة عام الخمسين للرماية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توّج الرامي أحمد يحيى الحمادي نجم فريق فزاع للرماية بطلاً لبطولة عام الخمسين 2021 لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» خاتمة نشاط اتحاد الإمارات للرماية للموسم الحالي التي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتضمنت خمس مسابقات شملت الرجال اسكيت و«التراب» رجال وسيدات وناشئين وأصحاب الهمم.

وأعرب الحمادي عن سعادته بالفوز والصدارة ووجه الشكر إلى الشيخ جمعه بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية على دعمه المستمر له.

وحصد الحمادي كأس البطولة والميدالية الذهبية بعد منافسه شرسة وقوية مع وليد العرياني الذي حصل على المركز الثاني.

وعقب ختام النهائيات قام الشيخ حشر بن خليفة آل مكتوم بتتويج الفائزين وتكريم الحكام.

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