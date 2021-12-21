خريطة طريق جديدة لمستقبل المنتخبات الوطنية

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترسم لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة خريطة طريق جديدة لمستقبل العمل في المنتخبات الوطنية، خلال اجتماعها الأول يوم غدٍ في مقر اتحاد الكرة في دبي، بعد اعتماد التشكيل الجديد للجنة برئاسة حميد الطاير، ومعه فريق عمل مكون من: سويدان سعيد النابودة نائباً للرئيس، والأعضاء عبد الله سالم بن طوق، وأحمد عبد الرحمن الطنيجي، ومطر محمود الحوسني، وميشيل سلغادو مستشاراً للجنة.

وهناك 5 مهام عاجلة تنتظر اللجنة، وهي:

1 النظر في مستقبل الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب الأول سواء باستمراره لاستكمال المدة المتبقية من عقده، أو الاستغناء عن خدماته، والبحث عن مدرب بديل يقود الأبيض في بقية مباريات تصفيات الدور الحاسم المؤهلة لمونديال 2022.

حيث سيتم الاطلاع على التقرير الفني الذي قدمه المدرب عن مشاركة الأبيض في بطولة كأس العربي التي اختتمت مؤخراً في الدوحة، وعلى ضوئه سيتم تقيم الموقف وتحديد مستقبل المدرب مع الفريق، وإن كان ضيق الوقت يرجح كفة استمرار المدرب.

2 تناقش لجنة المنتخبات خلال اجتماعها كيفية تحضير الأبيض من الناحيتين المعنوية والفنية لخوض مباراتي سوريا والعراق في يناير وفبراير المقبلين.

حيث إن المدة الزمنية للمباراتين ليست ببعيدة، ولا بد من التحضير الجيد لهما نظراً للحالة المعنوية التي مر بها اللاعبون عقب الخروج من بطولة كأس العرب.

مما عرض اللاعبين لضغوطات كبيرة من قبل الجماهير التي عبرت عن غضبها بسبب نتائج الفريق بالبطولة، مما يستلزم الحاجة إلى تجهيز نفسي قبل خوض المباراتين المقبلتين، لاستعادة الثقة وتحقيق نتائج إيجابية تعزز من مكانة الفريق في تصفيات مونديال 2022.

3 تسعى لجنة المنتخبات إلى رسم خطة إحلال في المنتخب الأول، خصوصاً وأن معدل أعمار اللاعبين كبير وفق إحصائيات اللجنة المنظمة لكأس العرب، حيث جاء الأبيض في المرتبة الأولى في متوسط أعمار اللاعبين.

حيث تجاوزت أعمار معظم العناصر الأساسية الثلاثين عاماً، ما يعني أن التغيير والتجديد في دماء المنتخب يجب أن يبدأ، ويكون ذلك وفقاً لخطة واضحة المعالم تضعها لجنة المنتخبات الجديدة، وتشرف على تنفيذها مع الجهاز الفني للأبيض، سواء حالياً أو بعد انتهاء تصفيات المونديال.

4 لن تغفل لجنة المنتخبات عن رسم استراتيجية جديدة لعمل منتخبات المراحل السنية، وذلك بإعادة النظر في الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة السابقة، بدراسة كافة أماكن الإيجابيات والسلبيات والاستفادة من التجارب السابقة، خاصة وأن منتخبات المراحل السنية هي الأخرى تعاني مثل الأبيض الكبير، إذ لم تظهر بالصورة المطلوبة خلال الاستحقاقات السابقة وخروجها من معظم البطولات التي شاركت فيها.

ولذلك لا بد من إعادة النظر في خطط العمل، وضخ أفكار جديدة تنهض بمستقبل الكرة الإماراتية خلال السنوات المقبلة.

5 تعتبر المشاريع التطويرية الفنية من أولويات لجنة المنتخبات الجديدة، حيث سبق وأعلنت اللجنة السابقة إطلاق 11 مشروعاً فنياً لتطوير كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة متمثلة في الارتقاء بمراكز التطوير والأكاديميات، وتعليم المدربين، والمنتخبات، والإعداد البدني، وحراس المرمى، وتحليل المباريات والتدريبات، والطب الرياضي والتغذية.

والتدريب الذهني، والبراعم ومدارس الكرة، والكرة النسائية والشاطئية والصالات، وستقوم اللجنة بإعادة تقييم تلك المشاريع بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز