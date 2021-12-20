الوحدة وعجمان.. التعويض و«السعادة»

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم أبوظبي ـ محمد صادق

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يستضيف الوحدة في الثامنة إلا ربعاً مساء غد بملعبه باستاد آل نهيان فريق عجمان في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم. وهي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال شهر واحد، حيث التقيا بالجولة العاشرة للدوري وفاز الوحدة بنتيجة 3 ـ 0، ويسعى «البرتقالي» لتعويض خسارته بالدوري، والعنابي «لاستمرار إسعاد جماهيره بعد تطور أداء الفريق مع مدربه الفرنسي غريغوري.

ويدخل الوحدة المباراة بصفوف شبه مكتملة باستثناء شكوك حول مشاركة السوري عمر خريبين، فيما تبدو ظروف «البرتقالي» جيدة بعودة عدد من لاعبيه وأبرزهم البرازيلي في فئة المقيم لياندرو وسعيد سليمان، وربما يدفع المدير الفني غوران بالمحترف التونسي فراس بالعربي الذي عاد قبل يومين للدولة بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في كأس العرب وشارك في النهائي أمام المنتخب الجزائري كلاعب بديل.

ويبحث الوحدة عن بطاقة العبور لربع النهائي لأول مرة منذ 3 مواسم بعدما ودع الفريق المسابقة من دور الـ16 في المواسم الثلاثة الأخيرة، ويدخل المباراة بمعنويات وطموحات كبيرة خاصة بعد أن تغير أداء الفريق مع مدربه الفرنسي غريغوري الذي نجح في إعادة جانب كبير من التوازن لـ«أصحاب السعادة» ووصل للمركز الثاني في دوري «أدنوك للمحترفين»، وفي المقابل يلعب عجمان بشعار تعويض خسارته أمام الوحدة بالدوري، ومواصلة مشوار المنافسة في الكأس الغالية.

وشدد الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة على أن الفريق يمر بفترة جيدة وهو نفس الأمر لعجمان وقال: المباراة صعبة، ويجب التعامل معها بحذر خاصة أنها تأتي بعد فترة توقف طويلة ونسعى للظهور بأفضل صورة ممكنة وتحقيق التأهل للدور ربع النهائي، والاستمرار في المنافسة على اللقب.

منافس قوي

ووصف غوران مباراة الوحدة بالصعبة وأن فريقه يواجه منافساً قوياً في بداية مشوار بطولة الكأس، وقال: الوحدة فريق يملك عناصر جيدة من اللاعبين من خلال ما قدمه هذا الموسم وفقاً للإحصائيات هذا الموسم، مشيراً إلى أن فريقه لم يكن لديه الوقت الكافي للتحضير بعد خوض مباراة شباب الأهلي، ولكن لديه القدرة على التعامل مع الموقف، خاصة وأن عجمان واجه الوحدة الشهر الماضي في دوري أدنوك ولديه فكرة جيدة عن إمكانياته الفنية.

وأضاف: عودة بعض اللاعبين للتشكيلة، يجعل الوضع أفضل في فريقه عن المباراة السابقة، مشيراً إلى أن فريقه سيكون شبه مكتمل وسيكون وضعه أفضل أمام الوحدة، موضحاً أن موقف فراس بالعربي سوف يتم تقييمه نظراً لمشاركته حتى السبت الماضي في كأس العرب ولكن الاحتمال الأقرب هو الدفع به في المباراة رغم مشاركته في تدريب واحد، وأكد غوران أن فريقه لديه الخبرة الكافية في التعامل مع المباراة ومع فريقه الوحدة على وجه الخصوص.

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