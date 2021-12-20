الجزيرة والعروبة.. خطف بطاقة العبور

المصدر: الفجيرة – محمد فضل أبوظبي- أحمد عيسى

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يلتقي فريقا الجزيرة والعروبة، عند الرابعة و50 دقيقة عصر غد، باستاد مدينة زايد الرياضية، في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة صعبة للفريقين، اللذين يطمحان لخطف بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة من البطولة الغالية، ويسعى «فخر أبوظبي»، إلى تأكيد جدارته، بعد تراجع نتائجه السابقة، والمضي قدماً في المنافسة التي تسعى كل الفرق للتتويج بلقبها الثمين، ولكن مهمته لن تكون سهلة أمام منافسه، الذي قدم مستويات جيدة في الفترة السابقة، ويخطط لتحقيق المفاجأة، بإقصاء الجزيرة، معتمداً على نديته له في مباراة الفريقين بالدوري، والتي خسرها العروبة بصعوبة بهدف.

وتبدو معنويات لاعبي العروبة عالية، بعد الفوز على الظفرة بثلاثية بكأس الرابطة، وهى المباراة التي تألق فيها محترف العروبة النيجيري ايدو كينغسلي، بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، ليفك صيامه التهديفي، وينتظر جمهور العروبة من اللاعب، مواصلة هز شباك المنافسين.

ولم يخفِ مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة، حذره من العروبة، ذاكراً أنه فريق متميز، يلعب بتنظيم جيد، ويتمتع بخط دفاع قوي، مؤكداً أن المباراة تتطلب الكثير من الجهد والروح القتالية، لنيل بطاقة التأهل.

وأشار كايزر إلى جاهزية جميع لاعبيه للقاء، وانضمام خلفان مبارك للتدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين، بعد ابتعاده لشهرين، وأكد أهمية اللقاء، ورغبة فريقه في التقدم في البطولة، وقال: سنبذل كل جهدنا لتحقيق الفوز، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين.

أهمية

وأكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، أهمية مباراة الجزيرة، وقال: منافسنا فريق كبير، ويمتلك لاعبين مؤثرين في خط الهجوم، ونسعى لتحقيق الفوز الصعب.

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