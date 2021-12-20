النصر والعين.. طموح العودة لمنصات التتويج

المصدر: العين- طلحة عبدالله دبي- عدنان الغربي

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يلتقي النصر مع العين في السابعة و45 دقيقة من مساء غد، باستاد آل مكتوم في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بطموح اقتناص بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، كخطوة أولى نحو العودة إلى منصة التتويج باللقب الغالي، وأكد النصر جاهزيته للقاء فيما لا يبدو العين في أفضل حالاته قياساً على الغيابات، حيث يفتقد جهود 3 لاعبين مؤثرين على الأقل بداعي الإصابة، وهم ياسين مرياح، وكوامي أتون وكايو كانيدو، ووضح تأثر الفريق بغيابهم في مباراة الفريق الأخيرة أمام الوصل في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.ينتظر أن يلعب الفريق بخطة دفاعية، والاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف هدف.

ويأمل الفريقان الإقتراب خطوة نحو اللقب الغائب عن النصر منذ موسم 2014-2015، وعن العين منذ موسم 2017-2018، مع العلم أن «العميد» سبق وتوج بالبطولة 4 مرات، و«الزعيم» نال اللقب 7 مرات.

جاهزية

وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، على جاهزية «العميد» لخوض المباراة المهمة، وأن اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم، والتأهل وحجز بطاقة العبور إلى الدور القادم، وقال: نسعى إلى الارتقاء بمستوى فريقنا، واستعددنا بشكل جيد، ونأمل أن نؤدي مباراة جيدة، والمجموعة جاهزة لإعطاء أفضل ما لديها، والحضور الذهني والجاهزية، هي عوامل مهمة لحسم اللقاء، وسنؤدي بأفضل ما لدينا.

و أكد لاعب النصر عمر جمعة، جاهزية اللاعبين لخوض المباراة، وقال: نحن على أتم الاستعداد لخوض هذه المباراة الحاسمة في مرحلة خروج المغلوب، وسوف نقدم كل شيء لإسعاد الجماهير، ونعدهم بأداء جيد في المباراة.

وشكر دياز وعمر جمعة، جماهير النصر على دعمها المتواصل، ومساندتها الدائمة في كل المناسبات، وأكدا أن حضور الجماهير في المدرجات لتشجيع الفريق، عامل مهم في دعم اللاعبين والذين سيقدمون كل شيء لإسعادهم.

تركيز

وأكد الأوكراني سيرجي، ريبروف، مدرب العين، أهمية مباراة فريقه أمام النصر، مشدداً على ضرورة اللعب بجدية كبيرة وتركيز عال، مع مضاعفة الجهود تطلعاً لتحقيق الفوز وبلوغ المرحلة التالية من المنافسة، وقال: التحضيرات للمواجهة اقتصرت على الاستشفاء، بعد مباراة صعبة أمام الوصل، لافتاً إلى أن عدداً من اللاعبين المهمين بصفوف الفريق تعرضوا للإصابة وسيفتقدهم في هذه المباراة.

وأضاف: ندرك أن النصر فريق قوي يتميز بجدية اللعب والقوة، ولكن عموماً لا نخشى أي فريق وعلينا أن نقدم الأفضل،ويسعدني مؤازرة جماهيرنا للفريق لتحفيز اللاعبين خلال المباريات.

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