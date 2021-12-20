خورفكان يبحث عن إنجاز تاريخي أمام الوصل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي خورفكان – محمد فضل

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يستقبل خورفكان ضيفه الوصل في الخامسة إلا ربعاً عصر غد بملعب صقر بن محمد القاسمي، ضمن مباريات ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويتطلع خورفكان، بمسماه الحالي لتجاوز الوصل، بحثاً عن إنجاز تاريخي للنادي، لم يسبق للفريق الوصول إلى دور الثمانية للكأس الغالية، بينما يسعى الوصل إلى خطوة للأمام بطموح المنافسة للفوز بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ أن نال اللقب قبل 14 عاماً في موسم 2006-2007، في حين توج الفريق بالكأس للمرة الأولى موسم 1986-1987.

وحذر البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان لاعبي فريقه من الوقوع في الأخطاء، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن يكون حاضراً طوال وقت اللقاء، وأشار إلى أن لاعبي النسور على درجة كبيرة من الجاهزية، وأن إقامة المباراة في خورفكان يحفز نجوم الفريق لتقديم الأفضل، ودعا الجماهير لمؤازرة اللاعبين من المدرجات.

أبعد نقطة

وأكد البرازيلي أودير هيلمان، مدرب الوصل رغبة فريقه في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، وقال: الوصول إلى القمة هدف الوصل دائماً، وفريقنا جاهز لتقديم أفضل ما لديه وتحقيق الفوز.

واعتبر هيلمان أن إقامة مباريات دور الـ 16 للكأس الغالية على ملاعب غير محايدة، وبنظام خروج المغلوب، غير عادلة، وقال: كنت أتمنى أن تقام مباريات البطولة على ملاعب محايدة، أو بنظام الذهاب والإياب، لأنها الأكثر عدالة.

وقال فابيو دي ليما، لاعب الوصل: استعددنا بقوة للقاء خورفكان، واللقاء لن يكون سهلاً، لأننا نواجه خصماً قوياً، علينا التركيز طوال المباراة لتحقيق الفوز.

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