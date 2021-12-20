السماوي يعبر الصقور إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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تأهل بني ياس إلى ربع نهائي منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتغلبه على مضيفه الإمارات 3-صفر، تبادل في أحرازهم المتالق أحمد ابوناموس هدفين في الدقيقتين 46 و 57 والبديل محمد الحمادي في الدقيقة 87 من اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ليقابل السماوي في المرحلة المقبلة من المنافسة الفائز من لقاء اتحاد كلباء والعربي بعد غد الأربعاء.

وقدم الفريقان خلال اللقاء مستوى أقل من التوقعات مع أفضلية السماوي الذي سيطر على مجريات اللعب وكان الأوفر هجوما فيما أعتمد الصقور على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة لهز شباك فهد الظنحاني دون أن ينجح في تهديد مرماه بهجمات خطرة، بخلاف السماوي الذي نجح في التوغل لمنطقة الصقور وصناعة عدد من الفرص التي كادت أن تتحول إلى أهداف أبرزها تهديفة من اسحق ثلين ومثلها من أحمد أبوناموس مرتا بجوار القائم، لكن إصرار أبوناموس أبرز نجوم اللقاء قاده إلى وضع بصمته في شباك علي صقر بهدفين مع إضافة البديل محمد الحمادي للهدف الثالث لينال السماوي بطاقة التاهل عن جدارة ويثأر من خسارته مؤخرا أمام الصقور بهدف في دور الترضية من كأس رابطة المحترفين

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