فارق النقطة يشعل صراع قمة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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لا تزال مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» تحبس أنفاس الجماهير في ظل تقارب الأداء بين فرق الصدارة التي تبحث عن حجز إحدى بطاقتي الصعود لدوري الأضواء، وشهدت الجولة 11 استمرار العربي في القمة بالنقطة 28 بفوز صعب على الرمس 2 - 1 فيما استمر فارق النقطة مع الوصيف دبا الفجيرة بفوز «النواخذة» على الجزيرة الحمراء بسداسية منها خمسة أهداف للبرازيلي ديغو داسيلفا، رفعت رصيد الفريق إلى 27 نقطة، وهي الهزيمة الثانية للجزيرة الحمراء أمام دبا بالموسم الحالي، وكانت الأولى في تمهيدي «الكأس الغالية» بنتيجة 7 - 0.

وأبقى الحمرية على حظوظه في المنافسة على مراكز المقدمة بفوزه على سيتي ووصل إلى 25 نقطة، ثالثاً، ولا يفصله عن العربي سوى 3 نقاط، وينتظر تعثر العربي ودبا للانقضاض على الصدارة، وجاء دبا الحصن رابعاً بـ 23 نقطة، عقب تغلبه على التعاون بهدفين، وحسم حتا قمة الجولة بفوز صعب على البطائح بملعبه بهدف البرازيلي كوستا ليعود بالعلامة الكاملة، والتي رفعت رصيده إلى 20 نقطة، وهو نفس رصيد البطائح الذي تلقى هزيمته الثالثة على التوالي ليكون مدربه طارق الحضيري في مهب الريح، حيث بات مرشحاً لمغادرة كابينة تدريب الفريق.

وحقق الفجيرة فوزاً معنوياً على غلف إف سي بنتيجة 3 - 2 ليصل إلى 15 نقطة سابعاً، يليه مصفوت «12 نقطة» ثم الذيد «10 نقاط»، والرمس «9 نقاط»، وغلف اف سي». 8 نقاط»، والجزيرة الحمراء «7 نقاط» فيما يملك التعاون ومسافي «6 نقاط»، ويجلس في المركز الأخير سيتي بنقطتين.

وسع البرازيلي ديغو داسيلفا محترف دبا الفجيرة «ماكينة الأهداف» فارق الأهداف بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 5 أهداف بإحرازه 5 أهداف في مرمى الجزيرة الحمراء ليصل رصيده إلى 14 هدفاً، ويليه مواطنه فينسيوس محترف الحمرية بتسعة أهداف ثم ليما الرمس بـ 8 أهداف، ويمتلك الثنائي محمد المربوعي «الحصن» وعامر عمر «دبا» سبعة أهداف.

شهدت مباريات الجولة 11 تسجيل 21 هدفاً في ظل إشهار الحكام 25 بطاقة صفراء، فيما غابت البطاقات الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وانتهت 6 مباريات بالفوز، وحضر التعادل في مباراة وحيدة جمعت الذيد ومسافي.

الجولة 12

تقام مباريات الجولة 12 على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم الجمعة المقبل، والذي يشهد 3 مباريات تجمع الجزيرة الحمراء مع الفجيرة، مسافي مع مصفوت، غلف اف سي مع الذيد، ويلعب في اليوم التالي دبا الحصن مع الحمرية في قمة الجولة، وسيتي مع دبا الفجيرة، ويلتقي يوم 26 الجاري العربي مع التعاون، وحتا مع الرمس.

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