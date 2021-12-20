دور الـ 16 للكأس الغالية ينطلق اليوم

المصدر: متابعة – محمد صادق، ​أحمد عيسى

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تنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليوم، بمباراة الإمارات وبني ياس، باستاد الإمارات، في ضربة البداية، بطموح التأهل لدور الثمانية، وتقام 4 مباريات غداً، ويلعب خورفكان مع الوصل، والجزيرة مع العروبة، والوحدة مع عجمان، والنصر مع العين، ويلتقي يوم الأربعاء، اتحاد كلباء مع العربي، والظفرة مع شباب الأهلي، والشارقة مع حتا.

واستعد فريقا الإمارات وبني ياس لمباراتهما اليوم، بشكل جيد، خلال فترة التوقف، بجانب مشاركتهما في دور الترضية لكأس المحترفين، ووصف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، المباراة بـ «المهمة»، نظراً لأهمية البطولة، مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين، وقال: في مباريات الكؤوس، يجب التركيز طوال التسعين دقيقة، للتأهل للدور التالي، واستفدنا كثيراً من فترة التوقف، لإعداد وتجهيز اللاعبين، وتجربة أساليب لعب مختلفة.

وشدد إيسايلا على أن ما حدث مع بني ياس في بطولة الكأس الموسم السابق، أصبح جزءاً من الماضي، والهدف الآن هو الفوز في مباراة الإمارات، من أجل التأهل لربع النهائي، وأشار إلى أن المنافس فريق جيد، ويلعب بشجاعة كبيرة، والمباراة لن تكون سهلة.

وأكد طارق السكتيوي مدرب «الصقور»، أن معنويات اللاعبين عالية، والتحضيرات مضت بشكل جيد، ويوجد إصرار من اللاعبين على الفوز، مشيراً إلى أن ناديه يرى في البطولة الغالية، فرصة لتعويض الإخفاق في الدوري وكأس الرابطة، وقال: لا يوجد ما يمنع تقدمنا في البطولة، وأثق في قدرات اللاعبين، وأنا سعيد بتطور مستواهم، وسعيهم لتقديم الأفضل، كما أن دعم الجماهير يشمل حافزاً كبيراً للاعبين، للعبور لدور الثمانية.

جائزة

وأفاد سيف المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بأن اللجنة رصدت جائزة لأفضل لاعب في كل مباراة، لبث روح التنافس بين اللاعبين، ووجّه الدعوة للجماهير لحضور المباريات، مشيراً إلى أن التذاكر تم طرحها منذ وقت مبكر، إلكترونياً، عبر موقع بلاتينيوم ليست، وتقدم بالشكر لرعاة اتحاد الكرة، اتصالات وطيران الاتحاد، و«ADQ القابضة».

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