بوقرة من الفجيرة إلى عرش العرب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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قاد مجيد بوقرة لاعب ومدرب الفجيرة السابق منتخب الجزائر للتويج بطلاً على عرش الكرة العربية، والفوز بكأس العرب للمرة الأولى بتغلبه على تونس بثنائية في النهائي. ويعد نادي الفجيرة إحدى حلقات تألق بوقرة لاعباً، وبعدها مدرباً للفريق في موسم 2019 - 2020، وهي محطة مهمة في مشوار «الماجيك» الذي شغل منصب مدرب منتخب الجزائر للمحليين، ومساعداً لمدرب المنتخب الأول، تحت قيادة جمال بلماضي، ثم تولى قيادة المنتخب الأول ليقوده إلى اللقب الأول في كأس العرب في إنجاز غير مسبوق، ويعد منتخب الجزائر، الوحيد الذي لم يهزم على مستوى البطولة . وكان بوقرة قاد منتخب بلاده كلاعب للتأهل إلى مونديال البرازيل 2014 بهدف حاسم في شباك بوركينا فاسو، كما شارك مع الجزائر في مونديالي 2010 و2014.

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