8 مواجهات قوية في مرحلة دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة

المصدر: البيان

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تنطلق خلال أيام 20-21-22 ديسمبر الجاري مباريات مرحلة دور الستة عشر من بطولة كأس رئيس الدولة، حيث تقام 8 مباريات على مدار ثلاثة أيام، وتتأهل الفرق الفائزة في المباريات مباشرة إلى الدور ربع النهائي، استناداً إلى لائحة البطولة التي حددت أن تجرى مواجهات دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويفتتح فريقا الإمارات وبني ياس مباريات هذه المرحلة في الرابعة و45 دقيقة من عصر غد الإثنين 20 ، عندما يلتقيان باستاد الإمارات في مباراة يسعى من خلالها كل فريق لخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

وتتواصل مباريات هذه المرحلة يوم الثلاثاء 21 ديسمبر بأربع مواجهات، حيث يستضيف خورفكان الوصل في الرابعة و45 دقيقة، فيما تنطلق مواجهة الجزيرة والعروبة في الرابعة و50 دقيقة باستاد محمد بن زايد، وفي السابعة و45 دقيقة مساءً يستقبل الوحدة عجمان باستاد آل نهيان، فيما تختتم مواجهات اليوم الثاني بمباراة من العيار الثقيل تجمع النصر والعين باستاد آل مكتوم.

ويشهد يوم 22 ديسمبر ثلاث مباريات، يستهلها فريقا اتحاد كلباء والعربي في الرابعة و45 دقيقة باستاد اتحاد كلباء، وبعد بداية المباراة الأولى بخمس دقائق ينطلق لقاء الظفرة وضيفه شباب الأهلي باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، فيما يختتم فريقا الشارقة وحتا مباريات مرحلة دور الستة عشر في السابعة و45 دقيقة باستاد نادي الشارقة.

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