الإصابات تضرب صفوف العين قبل مواجهة النصر

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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على بعد 48 ساعة من مواجهة النصر المقررة الثلاثاء على ملعب آل مكتوم، ضمن ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، ضربت الإصابات صفوف العين وبات في حكم المؤكد غياب أكثر من ثلاثة لاعبين مؤثرين عن القائمة البنفسجية في المواجهة المرتقبة، فبعد إصابة التونسي ياسين مرياح، بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العرب، تعرض كل المدافع القوى الآخر كوامي أتون، للإصابة بالعضلة الخلفية في مباراة الوصل الأخيرة ضمن ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، وسيغيب لمدة ثلاثة أسابيع حسب مشرف الفريق الأول، كما سيغيب اللاعب كايو كانيدو لأسبوع على الأقل بعد تعرضه لكدمة خفيفة في نفس المباراة.

سباق الزمن

ومع قصر المساحة الزمنية بين المباراة السابقة أمام الوصل ومواجهة النصر غدا يسابق مدرب العين الزمن لتجهيز البديل المناسب لكل من اللاعبين الثلاثة خصوصا في خط الدفاع الذي عاني بصورة لافتة لغياب مرياح، ومن بعده كوامي عقب خروجه مصابا في الدقيقة 62 في المباراة الأخيرة، وينتظر أن يفاضل الجهاز الفني للفريق بين أربعة مدافعين يتواجدون حاليا في القائمة العيناوية لاختيار أثنين منهم في قلب الدفاع وهم محمد أحمد، ورفائيل أنتوني، ومحمد شاكر، وسعيد جمعة.

قلق وثقة

وفيما يشعر المدرب وجماهير العين بالقلق جراء هذه الغيابات الكبيرة قبل المواجهة المهمة أمام النصر، عبر عبدالله علي مشرف الفريق الأول عن ثقتهم المطلقة بلاعبي الفريق والجهاز الفني في التعامل مع كل الظروف، مشيرا إلى أن المدرب ريبروف، كان اجتمع مع اللاعبين لتحليل أداء الفريق في المواجهة الأخيرة أمام الوصل وعمد إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين وطالبهم بالتركيز على المباراة المرتقبة.

استعداد

في الأثناء تابع العين مناوراته الميدانية عقب مباراة الوصل مباشرة وأجرى أمس مرانه الرئيس على ملعبه بإستاد خليفة بن زايد، قبل المغادرة إلى دبي لإجراء حصة تدريبية أخيرة هناك ينتظر أن يقف خلالها المدرب على مدى جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.

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