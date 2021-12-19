«النواخذة».. أرقام قياسية في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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واصل دبا الفجيرة نتائجه القياسية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، وألحق هزيمة ثقيلة أمس بضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 6 - 0، بالجولة 11، واستحق البرازيلي ديغو سيلفا لقب نجم المباراة بتسجيله 5 أهداف «رقم قياسي»، وأحرز راشد محمد الهدف السادس، ووصل «النواخذة» إلى 27 نقطة، مشدداً الخناق على العربي المتصدر بـ 28 نقطة، وكان الفريق فاز على «غلف اف سي»، بالجولة الماضية 8 - 2.

وفاز دبا الحصن على التعاون بثنائية واندرسون مورا ومحمد المربوعي والحصن ورفع رصيده إلى 23 نقطة، وتخطى الفجيرة عقبة «غلف اف سي» بصعوبة بنتيجة 3 - 2 أحرز ثلاثية الفائز ناصر خاطر هدفين وسيلفا، فيما سجل ثنائية الخاسر ويسلي باتريك وبهذه النتيجة وصل الفجيرة إلى 15 نقطة.

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