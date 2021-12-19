محمد بن راشد يهنئ منتخب الجزائر بفوزه بكأس العرب

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منتخب الجزائر فوزهم المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية وجميلة.



وقال سموه على حسابه في "تويتر" : "ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزهم المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة..ومبروك لتونس أداؤهم البطولي ألف مبروك للشقيقة قطر التنظيم المتميز والناجح للبطولة والذي عزز ثقة العالم بقدراتهم استعداداً لكأس العالم في 2022 ألف مبروك لكل العرب اجتماعهم في بطولة جمعت الشعوب وأفرحت الجميع."

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