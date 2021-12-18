العبري يبحث مع محكم «كاس» تفعيل دور مركز التحكيم الرياضي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، محكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي«كاس»، رئيس لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك في إطار بحث تفعيل دور مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي.

وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على تطوير العمل في مركز التحكيم الرياضي، بما يدعم تحقيق أهدافه والتوجهات الرامية إلى جعل مدينة أبوظبي مركزاً إقليمياً ودولياً للتحكيم الرياضي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تحقيق الريادة في تقديم مختلف الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

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