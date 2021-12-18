محمد بن زايد يهنئ ابن سليّم برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بطل الراليات الإماراتي محمد بن سليم، بفوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"..

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نبارك للأخ محمد بن سليم، فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"..

وأضاف سموه: "أبناء الإمارات يعززون تواجدهم وحضورهم الفاعل في جميع المحافل العالمية، ما يجسد ثقة العالم في الكفاءات الوطنية وقدرتها على قيادة مختلف المنظمات الدولية".

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