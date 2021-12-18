3 عوامل أشعلت قمة «الزعيم» و«الإمبراطور»

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير سبف الكعبي

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أوفت قمة العين والوصل بكل وعودها، وجاءت كما كان متوقعاً لها حافلة بالإثارة والتشويق منذ البداية وحتى النهاية، وتبادل «الزعيم» و«الإمبراطور»،الهجمات وتسجيل الأهداف التي بلغت 6 أهداف بواقع ثلاثة لكل فريق، وهي نتيجة عادلة قياساً على جهد لاعبي الفريقين في الملعب، وساعدت 3 عوامل في إضفاء المزيد من الإثارة والمتعة على المباراة التي جرت باستاد هزاع بن زايد، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، أبرزها الهدف المبكر الذي سجله الوصل عن طريق نجمه المتميز الأوروغواياني ميشيل أرواخو، في الدقيقة الخامسة، حيث تضاعفت رغبة لاعبي العين في إدراك التعادل في مواجهة استبسال لافت لدفاعات الوصل حتى تحقق ذلك عن طريق ركلة جزاء سجل منها التوغولى لابا كودجو، الهدف الذي أعاد به الأمور إلى ما كانت عليه، ليستمر الكر والفر واهتزاز الشباك على مدار شوطي اللقاء.

زحمة النجوم

وتركز العامل الثاني وراء تميز المباراة هو احتشاد صفوف الفريقين بعدد من النجوم واللاعبين المتميزين خصوصاً في خطي الهجوم والوسط أثره البالغ في الندية التي شهدها اللقاء، وهو ما يفسر العدد الكبير من الأهداف المسجلة، حيث تواجد في تشكيلة العين بالمنطقة الأمامية كل من لابا كودجو، وسفيان رحيمي، وبندر الأحبابي، وإلى حد ما كايو كانيدو، قبل خروجه مصاباً، وبالمقابل برز في الوصل اللاعب أرواخو كنجم فوق العادة وسجل (هاتريك)، إلى جانب فابيو دي ليما، ووليم بوتكير، وهو ما جعل منطقة دفاع الفريقين مشتعلة ومشغولة طوال زمن المباراة.

لعب مفتوح

وكان العامل الثالث هو شجاعة مدربي الفريقين بفتح اللعب، برغم وجود أنياب هجومية حادة في كل فريق، وهو الأمر الذي ضاعف تأجيج المعركة الميدانية التي حبست الأنفاس حتى آخر لحظة حيث سجل الوصل هدف التعادل الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، مستفيداً من الارتباك الواضح الذي بدا عليه دفاع العين خصوصاً بعد خروج كوامي أتون، مصاباً في الدقيقة 62، لتتضاعف متاعب الفريق البنفسجي الذي جاء المباراة وهو يفتقد أصلاً لمدافعه القوي التونسي ياسين مرياح، بعد إصابته بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

تصريحات واقعية

جاءت تصريحات مدربي الفريقين متسقة مع واقع المباراة، حيث أشاد كل مدرب بجهود لاعبيه، وأكد البرازيلي أودير هيلمان، المدير الفني للوصل أن فريقه قدم مباراة جيدة بتنظيم متميز، مؤكداً أن النتيجة كان يجب أن تكون لصالحهم قياساً على الأفضلية التي كانوا عليها، فيما اعتبر الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أن فريقه قدم أداء قوياً ولكنه تلقى هدفاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة، وعبر عن قلقه للإصابات التي ضربت صفوف فريقه.

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