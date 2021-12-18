طرح تذاكر "كأس السوبر الإماراتي" اعتباراً من اليوم إلكترونياً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية طرح تذاكر مباراة "كأس السوبر الإماراتي"، التي ستجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، في 7 يناير المقبل، على ستاد هزاع بن زايد، تحت شعار "الإمارات ملتقى العالم".

وطرحت الرابطة تذاكر مباراة "كأس السوبر الإماراتي"، للبيع الإلكتروني بداية من اليوم، على أن تتاح الفرصة لكل الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة، الدخول في سحوبات على التذاكر لفرصة الفوز بجوائز قيمة ومتنوعة رصدتها الرابطة وسيجري الإعلان عنها لاحقاً.

وحرصت الرابطة على وضع باقات تذاكر تبدأ بسعر 20 درهم فقط للدرجة الثالثة، و30 درهم للدرجة الثانية، و50 درهم للدرجة الأولى، كما تم تخصيص باقات بمزايا أكثر، تبدأ بـ 100 درهم للفئة المميزة، و150 درهم لفئة "VIP"، وستتوفر التذاكر للبيع إلكترونياً.

وتقوم رابطة المحترفين حالياً بإعداد برنامج متكامل لهذا اللقاء، يشمل فعاليات متنوعة قبل وخلال وبعد المباراة، من خلال إقامة احتفالية على خطى السنوات الماضية، التي قدمت خلالها الرابطة الحدث بصورة تؤكد مكانته، كواحد من بطولات الموسم التي تسعى الأندية التتويج بها.

وسيكون ستاد هزاع بن زايد، جاهزاً لمواكبة التجربة الجماهيرية المتكاملة من خلال هذه الباقات المتوفرة والمتنوعة، وهو الإستاد الذي حصد النجاحات باستضافته العديد من المباريات والبطولات الكبرى، منها على سبيل المثال: كأس العالم للأندية، نهائي كأس العرب، بطولة آسيا لكرة القدم، والعديد من النهائيات والمباريات البارزة على الصعيد المحلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز