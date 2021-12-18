شباب الأهلي يعبر عجمان وتعادل مثير بين العين والوصل

المصدر: العين- طلحة عبدالله - دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه عجمان 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، مساء أمس، ضمن ذهاب دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، وسجل لشباب الأهلي حمدان الكمالي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وعمر عبد الرحمن «عموري» في الدقيقة 57، وأحرز لعجمان عبد الله جاسم في الدقيقة 65.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد عرقلة لاعبه حارب عبد الله داخل منطقة الجزاء، وسدد الركلة بنجاح حمدان الكمالي، محرزاً هدفاً لـ«فرسان دبي» في الدقيقة 34.

وأبقى شباب الأهلي سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، وعزز «عموري»، تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 57، من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء، وسددها قوية في مرمى عجمان، معلناً عن أول أهدافه مع شباب الأهلي، والذي انضم لصفوفه منتصف الموسم الماضي.

وقلّص عبد الله جاسم، الفارق لمصلحة عجمان بإحرازه هدفاً برأسية قوية في الدقيقة 65، وأضاع مهدي قائدي وحارب سهيل، فرصتين لتسجيل هدف ثالث لشباب الأهلي في الدقيقتين 71 و73، ورد قائم مرمى عجمان الأيسر، تسديدة يوري في الدقيقة 89.

ويكفي شباب الأهلي، التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب يوم 3 يناير المقبل، باستاد راشد بن سعيد، للتأهل إلى الدور قبل النهائي، بينما لا بديل أمام عجمان سوى الفوز 1-0 أو بفارق هدفين للوصول للمربع الذهبي.

وخطف الوصل تعادلاً ثميناً ومثيراً من مضيفه العين 3-3 باستاد هزاع بن زايد، وتقام مواجهة الإياب بملعب الوصل 4 يناير المقبل، لتحديد المتأهل.

تقدم الوصل بهدف ميشيل أراوخو (ق 6)، وأدرك لابا كودجو التعادل عن طريق ركلة جزاء (ق 18)، وأضاف هدفاً ثانياً (ق 32)، وتعادل للوصل ميشيل أراوخو (ق 42)، لكن كايو كانيدو سجل الهدف الثالث للعين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني، عاد الوصل أكثر حيوية، واندفع لاعبوه للهجوم وضغطوا بقوة خصوصاً بعد خروج المدافع كوامي اتون مصاباً بعد مرور 63 دقيقة من اللقاء، ليدرك المتألق ميشيل أراوخو هدف التعادل الثالث للوصل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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