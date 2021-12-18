العربي يغرّد بالنقطة 28 في دوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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غرّد فريق العربي في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالنقطة 28 بفوزه الصعب خارج ملعبه على الرمس بنتيجة 2 - 1 في افتتاح مباريات الجولة 11 للدوري، وأحرز ثنائية العربي كل من واليسون سيلفا واليكساندرو، فيما سجل للرمس ليما.

وفاز الحمرية على سيتي بثنائية ماجد العزيزي وفينسيوس سيلفا ووصل إلى 25 نقطة في المركز الثاني، وحقق حتا فوزاً غالياً على البطائح بهدف كوستا ليتساوى الفريقان في رصيد 20 نقطة.

وتعادل الذيد ومسافي 1 - 1، تقدم بكر عبد الله راشد بهدف لمسافي وسجل زميله سعيد محمد هدفاً في مرمى فريقه «نيران صديقة».

وتختتم مواجهات الجولة بثلاث مباريات اليوم تجمع دبا الفجيرة مع الجزيرة الحمراء والتعاون مع دبا الحصن والفجيرة مع غلف اف.

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