الإمارات أول العرب في «دولية دبي للمظلات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت الإمارات الفرق العربية المشاركة في بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات، بتحقيقها المركزين الأول والثالث عربياً، فيما نالت سيدات التشيك ميداليات منافسات النفق الهوائي، مسك ختام البطولة، التي شارك فيها 350 قافزاً وقافزة من 30 دولة.

حضر الختام عبد الله الغيثي رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ويوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف عبد الرحمن نائب مدير اللجنة المنظمة.

ووجه نصر النيادي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الداعم الأول للرياضات الجوية، وثمّن جهود اللجنة المنظمة ولجان البطولة، وأشاد بتعاون الإدارات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأثنى على المستويات العالية للقافزين والقافزات.

وقال اللواء عبد الله الغيثي بتوجيهات قادتنا عادت أجندة الفعاليات بصورة منتظمة وشهدت الدولة فعاليات دولية عدة، كما تستضيف دبي تحديداً سبع فعاليات غير مسبوقة على جميع المستويات، وبفضل تضافر الجهود استطعنا تنظيم الفعاليات وتأمينها وباحترافية واستخدمنا الذكاء الاصطناعي بدلاً من إهدار الموارد البشرية وهو ما يعد نجاحاً كبيراً.

وأعرب يوسف الحمادي عن سعادته بنجاح البطولة، ورفع باسم الحضور أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدعمه المستمر واللامحدود للرياضة والرياضيين عامة ولأسرة الرياضات الجوية خصوصاً، وقال: كان تنظيمنا للبطولة تحدياً كبيراً وبفضل تعاون الجميع تحقق النجاح، ونهنئ الفرق والقافزين الفائزين في البطولة، بتواجدكم بيننا نحن نحتفل بعيد الاتحاد الخمسين، فالفرحة فرحتان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز