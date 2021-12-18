«عقدة» كلباء مع الجزيرة مستمرة

المصدر: كلباء- محمد فضل

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فشل اتحاد كلباء في فك عقدة الجزيرة بعصر الاحتراف، بعد التعادل الإيجابي معه 3-3 ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين،إذ لم يتمكن كلباء من تحقيق أي انتصار على فخر أبوظبي منذ انطلاقة دوري المحترفين في ثوبه الجديد، وعلى الرغم من تسجيل اللاعبين لستة أهداف مناصفة بين الفريقين خلال مباراة أمس الأول بملعب كلباء، إلا أن حسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي تأجلت لحين موعد الإياب بملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي يوم 3 يناير المقبل.

حملت مواجهة النمور وفخر العاصمة، أكثر من رقم لافت بعد أن تمكن اللاعب حبيب الفردان نجم وسط كلباء، من تسجيل هدفه السابع في المسابقة مع ثلاثة فرق مختلفة، هي النصر وشباب الأهلي وكلباء، كما أن الغيني عثمان كمارا المعار من الشارقة حتى نهاية الشهر الجاري، سجل هدفه السادس مع النمور بواقع 3 أهداف، في كأس الرابطة، ومثلها في الدوري.

ولم يفوت لاعب الجزيرة البرازيلي جواو فيكتور الفرصة ليدون على ثنائية من أهداف فريقه الثلاثة، وستضع هذه الأرقام مواجهة العودة على سطح صفيح ساخن، إذ يتعين على لاعبي الفريقين تحقيق الفوز بأي نتيجة كما أن التعادل بأقل من 3 أهداف يضع رفاق علي مبخوت في دور الأربعة.

استغراب

بدوره، قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة: قدمنا مباراة جيدة وسعيد بأداء اللاعبين وغير راض عن النتيجة، مشيراً إلى أن فريقه استحوذ بصورة أكبر على الكرة، وقال إن لاعبيه لم يوفقوا بالاستفادة من ذلك، وسمحوا لكلباء بصناعة الفرص.

وأبدى المدرب تعجبه من احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق المضيف وقال: لن أدلي بأي تعليقات حول الركلة حتى لا أتعرض لأي عقوبات، ووصف مباراة الإياب بالصعبة، مؤكداً أن كلباء فريق قوي ويجب الاستعداد له جيداً.

حظوظ

من جانبه قال خورخي داسيلفا مدرب كلباء: فريقي لم يلعب بشكل جيد، وارتكبنا العديد من الأخطاء الدفاعية، ولم نستحوذ على الكرة بالشكل المطلوب، والفريق الضيف قدم مباراة كبيرة، وأشار إلى أن حظوظ النمور لا تزال قائمة رغم التعادل، وذكر أن فريقه سيلعب للفوز في الإياب.

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