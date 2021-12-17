الوصل يخطف تعادل ثمين من العين

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير-سيف الكعبي

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خطف الوصل تعادلا ثمينا من مضيفه الوصل 3-3 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، وتبقت للفريقين مواجهة حاسمة في الإياب على ملعب الوصل في الرابع من يناير المقبل، لتحديد المتأهل للمرحلة التالية من المسابقة.

أهداف الشوط الأول

تقدم الوصل مبكرا بهدف السبق عن طريق اللاعب ميشيل أراوخو (ق 6)، ورد لابا كودجو بهدف التعادل عن طريق ركلة جزاء ارتكبت مع سفيان رحيمي (ق 18)، وأضاف المهاجم التوغولى الهدف الشخصي الثاني له وللعين (ق 32)، وعادل للوصل لاعبه ميشيل أراوخو (ق 42)، لكن كايو كانيدو سجل الهدف الثالث للعين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

عودة الوصل

وفي الشوط الثاني، عاد الوصل أكثر حيوية ورغبة في العودة للمباراة حيث اندفع لاعبوه للهجوم وضغطوا بقوة على منطقة العين خصوصا بعد خروج المدافع كوامي اتون مصابا بعد مرور 63 دقيقة من اللقاء، ليدرك المتألق ميشيل أراوخو هدف التعادل الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع

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