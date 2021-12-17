شباب الأهلي يفوز على عجمان في كأس رابطة المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير-غلام كاركر

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فاز شباب الأهلي على ضيفه عجمان 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي مساء اليوم، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين، وسجل لشباب الأهلي لاعبيه حمدان الكمالي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وعمر عبد الرحمن في الدقيقة 57، وأحرز لعجمان عبد الله جاسم في الدقيقة 65.

ولم تكن هناك خطورة لأي من الفريقين في النصف ساعة الأولى من المباراة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد عرقلة لاعبه حارب عبد الله داخل منطقة الجزاء، وسدد الركلة بنجاح حمدان الكمالي، محرزاً هدفاً لـ"فرسان العز" في الدقيقة 34.

وأبقى شباب الأهلي سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، وعزز عمر عبد الرحمن "عموري"، من تقدم فريقه بهدف ثاني في الدقيقة 57، من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء، وسددها قوية في مرمى عجمان، معلناً عن أولى أهدافه مع شباب الأهلي، والذي أنضم لصفوفه منتصف الموسم الماضي.

وقلص عبد الله جاسم، الفارق لمصلحة عجمان بإحرازه هدفاً برأسية قوية في الدقيقة 65، وأضاع مهدي قائدي وحارب سهيل، فرصتين لتسجيل هدفاً ثالثاً لشباب الأهلي في الدقيقتين 71 و73، ورد قائم مرمى عجمان الأيسر، تسديدة يوري في الدقيقة 89.

ويكفي شباب الأهلي، التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب يوم 3 يناير المقبل، على ملعب استاد راشد بن سعيد، للتأهل إلى الدور قبل النهائي، بينما لا بديل أمام عجمان سوى الفوز 1-0 أو بفارق هدفين للوصول للمربع الذهبي.

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