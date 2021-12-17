التعادل شعار البداية في ذهاب «ثمانية كأس المحترفين»

المصدر: دبي- عدنان الغربي - كلباء - محمد فضل

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حسم التعادل السلبي مواجهة النصر والوحدة في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين على استاد آل مكتوم، أمس، فيما تقام مباراة الإياب في أبوظبي 4 يناير المقبل، دخل الوحدة المباراة بقوة، وأوجد عدة فرص وتألق في التصدي لها حارس النصر أحمد شمبيه، أبرزها تسديدة الإسباني جوس أنجيل في الدقيقة 12 ثم رأسية جواو بيدرو.

كما نجح «أصحاب السعادة» في السيطرة على منطقة الوسط والضغط بشكل مستمرّ على دفاع النصر، وبالرغم من التفوق الواضح للوحدة على مستوى الاستحواذ والفرص، إلا أن العميد استطاع الخروج بنتيجة التعادل في الشوط الأول بفضل حارس مرماه شمبيه.

وفي الشوط الثاني تحسن الأداء الهجومي للنصر بدخول حسين مهدي وعمر جمعة ربيع، وأهدر ريان مينديز هجمة انفرادية بطريقة غريبة في الدقيقة 72، ورد عليها الوحدة بهجمة مرتدة كاد على إثرها منصور المنهالي أن يفتتح التسجيل، لكن محمد عايض نجح في إبعاد الكرة عن مرمى النصر، واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين إلى أن حسم التعادل السلبي المباراة.

ولعب العميد منقوصاً من لاعب منذ الدقيقة 83 بعد طرد عبد العزيز الكعبي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

كلباء والجزيرة يتعادلان بمباراة غزيرة الأهداف.

خيّم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، على لقاء اتحاد كلباء وضيفه الجزيرة، وشهد اللقاء تسجيل اللاعبين ستة أهداف وتقام مباراة الإياب التي تقام بملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في 3 يناير المقبل، أحرز ثلاثية الجزيرة جواو فيكتور هدفين وهدف لعبدولاي ديابي في الدقائق 18،41، 48 وسجل لكلباء كل من حبيب الفردان والغيني عثمان كمارا، وبينال ملابا في الدقائق 26، 43، 72.

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