فلاديمير بطل «الخاطف» في «أبوظبي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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واصل الروسي فلاديمير فيدوسيف، تألقه في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي اختتم نسخته 27، أمس الأول، وتوج بلقب «الخاطف»، بعد فوزه سابقاً بلقب «السريع» للأساتذة، أقيم المهرجان برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ونظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشهد مشاركة 195 لاعباً من 49 دولة، تنافسوا في 7 بطولات ضمن المهرجان، بلغ مجموع جوائزها 40 ألف دولار.

وحل البولوني سوكو بارتوش وصيفاً، والهندي رونق سادواني ثالثاً، والجزائري بلال بلحسن رابعاً، والألماني دانييل فريدمان خامساً، وباسم أمين في المركز السادس.

ونالت الأرمينية ماريا كيفوركيان لقب البطولة المفتوحة للشطرنج الخاطف، وجاءت ثانياً الفلبينية نيلمان لاجوتي، والبلاروسية اندريه ميلاند ثالثاً، والأوكرانية افا سليمانوفا رابعاً، والإماراتي أحمد الرميثي خامساً، ثم الأوزبكستاني كوميوريف في المركز السادس.

وأعقب منافسات الخاطف، حفل الختام وتتويج الفائزين، بحضور حسين عبد الله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، ورئيس اللجنة المنظمة، مبارك المنصوري ممثل «أدنوك»، وعبد الله الوحشي رئيس الاتحاد السعودي، وأعضاء مجلس إدارة نادي أبوظبي، حيث قام كبار الحضور، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وسبق ذلك تهنئيه حسين الخوري للفائزين، وشكر جميع المشاركين والرعاة، وقدم الدعوة للجميع، للوجود في النسخة 28 من المهرجان في صيف 2022.

وقال الخوري: سعداء بالنجاح الذي حققه المهرجان، وسعادتنا أكبر بالالتزام الكبير من الجميع بالإجراءات الاحترازية، ليخلو الحدث خلال أيامه الأربعة، من أي حالة إصابة بفيروس «كورونا»، وهذا دليل علي متانة البروتوكول المتبع في الدولة، ونجاعته في محاربة الجائحة.

وأكد الخوري أن النجاح المستمر الذي يحققه أقدم مهرجانات الشطرنج في المنطقة والشرق الأوسط، والمشاركة الكبيرة من النجوم في العالم، ما هو إلا ثمرة للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة في الدولة، وفي كل المجالات الأخرى، لتكون الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، بمختلف ضروبها.

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