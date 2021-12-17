ختام الكأس الغالية لهوكي الجليد اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تختتم اليوم بصالة التزلج في مدينة زايد الرياضية، النسخة السابعة من بطولة صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، والمقامة، تحت دعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 5 فرق من الإمارات وألمانيا وبيلاروسيا وسلوفاكيا.

ويسيطر فريقا الإمارات، أبوظبي ستورمز وشاهين، على ترشيحات التأهل للمباراة النهائية نظراً لظهورهما المتميز خلال المنافسات،

وكشف حمد عبيد الشريان المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشتوية عن اكتمال كافة الاستعدادات لحفل ختام البطولة التي تحمل اسم قائد مسيرة البناء والتطوير صاحب السمو رئيس الدولة.

ولفت إلى تميز هذه النسخة بالمستوى العالي في ظل مشاركة أفضل فرق هوكي الجليد في أبوظبي، وقال: المتابعة الجماهيرية والإعلامية تؤكد نجاح البطولة وقدرتها على التميز والتفرد عاماً بعد عام.

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