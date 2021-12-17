الرميحي: «خليجي 25» في العراق.. والكويت البديل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ترأس الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعاً للجمعية العمومية العادية للاتحاد أمس، وأكد جاسم سلطان الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي خلال مؤتمر صحافي أن الاجتماع كان مثمراً، وشهد مناقشة العديد من البنود التي تخص مستقبل الكرة الخليجية من بينها تثبيت موعد إقامة بطولة كأس الخليج للمنتخبات، وأشار الرميحي إلى أنه لم يتم مناقشة ملف استضافة العراق لخليجي 25، إذ تم التطرق سابقاً إلى هذا الموضوع، وما يخص جاهزية العراق، ومدى توفر متطلبات الاستضافة.

وأوضح الرميحي أن الجمعية العمومية الاستثنائية السابقة قررت أن تكون البطولة في العراق بمدينة البصرة، على أن تكون الكويت البلد البديل.

مشيراً إلى أن أي دولة ترغب في الاستضافة فهناك شروط ومعايير ترسل إليها، ويتم إعداد ملف للاستضافة ليعرض على اتحاد كأس الخليج العربي.

وبخصوص البطولات الأخرى لاتحاد كأس الخليج العربي قال الرميحي: تم تكليف الدكتور حميد الشيباني رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد بتقديم دراسة بالتنسيق مع الاتحادات الخليجية لإقامة البطولات المقبلة للأندية ومنتخبات الفئات السنية.

حضر«العمومية» من اتحاد الإمارات لكرة القدم عبدالله الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

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