شباب الأهلي وعجمان ظهور أول وطموح مشروع

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي . عجمان ـ ياسر قاسم

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يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه عجمان على ملعب استاد راشد في السادسة من مساء اليوم، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، ويسعى من خلالها «فرسان العز»، لتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة يخوضها بالبطولة هذا الموسم، فيما يسعى عجمان لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب، تسهل من مهمته في الإياب، وتحقق طموحه المشروع في الوصول إلى الدور قبل النهائي.

تأهل شباب الأهلي مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بصفته حامل اللقب من الموسم الماضي، بينما وصل عجمان إلى دور الثمانية، بعد التعادل في الدور الأول مع ضيفه الشارقة 2 ـ 2 ذهاباً، ثم 3 ـ 3 مع مضيفه الشارقة في الإياب، ليستفيد من أفضلية التسجيل خارج ملعبه، وكان شباب الأهلي قد سبق وفاز بهدف دون مقابل على عجمان، في مباراتهما بالجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.

نتيجة إيجابية

مهدي علي مدرب شباب الأهلي أكد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام عجمان، خاصة أن المباراة هي الأولى لفريقه في البطولة، وعلى ملعبه، وقال: بالطبع، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن تحضيرات الفريق كانت جيدة لأول مباراة بعد فترة التوقف، وخضنا وديتين استفدنا منهما كثيراً.

وعن تأثر شباب الأهلي بفترة التوقف الطويل، قال: من سلبيات التوقف الطويل، عدم وجود مباريات رسمية نخوضها، لكن من أهم الإيجابيات، تجهيز اللاعبين المصابين والبعيدين عن المشاركة، كما أفادت في السماح بتجهيز اللاعبين الشباب لخوض الوديات.

وعن غيابات شباب الأهلي اليوم، قال مهدي: الفريق يفتقد خدمات أحمد خليل، الذي يواصل برنامج التأهيل، وعبد الله النقبي للإيقاف، ولم يتحدد بعد موقف مشاركة ماجد حسن.

تحسباً للإياب



وقال أحمد عبد الله جميل لاعب شباب الأهلي: تنتظرنا مباراة مهمة أمام عجمان، وسنبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية، تحسباً للقاء الإياب على ملعب عجمان.

عجمان يفقد 5 لاعبين

على الجانب الآخر، يفقد فريق عجمان 5 لاعبين في مواجهة مضيفه شباب الأهلي، لأسباب متفاوتة حيث يغيب نجم الفريق المحترف الأجنبي فراس بالعربي لتواجده مع منتخب بلاده تونس المتأهل لنهائي البطولة العربية في قطر.

كما يغيب 3 لاعبين بسبب شرط الإعارة من ناديهم السابق شباب الأهلي وهم البرازيلي لياندرو في فئة المقيم، وسعيد جاسم وسعيد سليمان، وسيكون لاعب الوسط حسين عبد الرحمن خارج التشكيلة أيضاً بسبب الإصابة.

ورغم هذه الغيابات، أبدى الصربي غوران المدير الفني للفريق تفاؤله بالتغلب على هذا الموقف وفقاً للاستعدادات التي خاضها عجمان للمباراة خلال فترة التوقف عن اللعب التنافسي، حيث خاض مباراتين وديتين وقف فيهما المدرب على معالجة بعض الأخطاء وتجهيز البدلاء المناسبين لخوض المباراة عوضاً عن غياب بعض العناصر الأساسية.

وقال غوران في تعليقه على المباراة، إن فترة التوقف كانت مفيدة لمعالجة بعض الأخطاء التي حدثت في الفترة السابقة، خاصة في الناحية الدفاعية، مشيراً إلى أن فريقه يفقد لاعبين مؤثرين مثل فراس بالعربي وآخرين بسبب شرط الإعارة، ولكن ثقته كبيرة في بقية اللاعبين.

وقال إنه ركز في استعداده للمباراة على تعويض الغياب عن اللعب التنافسي من أجل المحافظة على لياقة المباريات، وأوضح غوران أن شباب الأهلي فريق قوي يجد كل الاحترام وأنه متفائل بفريقه لتقديم مستوى جيد كما حدث في كثير من المباريات هذا الموسم.

استعداد جيد



وقال المدافع سعود سعيد إن فريقه يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في جولة الإياب في عجمان، مشيراً إلى أن الاستعداد كان جيداً بكل المقاييس وجميع اللاعبين لديهم الرغبة لمواصلة تقديم أفضل مستوى رغم قوة المنافس شباب الأهلي الذي يجد منهم كل الاحترام والتعامل معه بحذر.

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