4 مباريات في دوري الهواة اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل:

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تشهد افتتاحية مباريات الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، 4 مباريات ساخنة اليوم، ويحل العربي المتصدر ضيفاً على الرمس، يستقبل البطائح ضيفه حتا في قمة رد الاعتبار، ويلاقي الحمرية فريق سيتي، فيما يلتقي الذيد مع مسافي.

تجنب الهزيمة

ويسعى العربي، ظاهرة دوري الهواة هذا الموسم، للابتعاد عن الأخطاء، وإحباط أي مفاجأة قد تحدث من قبل الرمس، وذلك عندما يلتقي الفريقان اليوم في رأس الخيمة.. كان العربي «25 نقطة»، بقيادة مدربه الوطني محمد جالبوت، قد حافظ على صدارته، بعد فوزه على البطائح بهدف في قمة مباريات الجولة العاشرة، ليواصل مسيرته اللا خسارة منذ بداية الموسم الحالي، فيما يحتل الرمس المركز العاشر بـ 9 نقاط، ويسعى مدربه سالم البوت، إلى إيقاف قطار العربي السريع، وتحقيق الفوز الأول عليه.

قمة ثأرية

ويطمح البطائح المتراجع للمركز الخامس بـ «20 نقطة»، إلى لملمة جراح الهزيمة قبل أسبوع أمام العربي، عندما يستقبل ضيفه الإعصار الحتاوي، في مباراة تعتبر ثأرية للاعبي البطائح، لا سيما بعد أن أطاح حتا بأحلامهم في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عن طريق ركلات الحظ، ويمتلك حتا 17 نقطة، ضمن ترتيب الهواة، ويسعى إلى تحقيق الفوز، للوصول إلى النقطة 20.

الحمرية وسيتي

ويتطلع الحمرية إلى مواصلة مشوار الانتصارات التي كان آخرها على الجزيرة الحمراء في عقر الدار 2-1، وهى النتيجة التي دفعت بالفريق لاحتلال المركز الثالث برصيد 22 نقطة، وبات لا يفصله عن العربي المتصدر سوى 3 نقاط، ونقطتين فقط عن دبا الفجيرة الوصيف،أما سيتي، صاحب المركز الأخير، فلا يزال يبحث عن فوزه الأول ، بعد تحقيقه تعادلين في 9 مباريات.

الاختبار الأول

تعتبر مباراة الذيد ومسافي، بمثابة الاختبار الأول لمدرب مسافي الجديد، فهد الدبلن، الذي انبرى للمهمة، خلفاً لمواطنه محمد الخديم، ولا يبدو موقف الفريقين الحالي جيد ، بعد تعرضهما لسيل من الهزائم، عقب خسارة الذيد بقيادة مدربه وليد عبيد أمام مصفوت، بهدف خلال الجولة العاشرة، وكذلك هزيمة مسافي على يد الفجيرة 1 - 2، ؤراء تقديم المدرب محمد الخديم اعتذاره لإدارة مسافي.

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