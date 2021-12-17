العين والوصل قمة الزمن الجميل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي:

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يستضيف العين في الثامنة والربع من مساء اليوم، على ملعبه باستاد هزاع بن زايد نظيره فريق الوصل في نهائي مبكر، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، حيث يتجدد لقاء الفريقين في قمة من الزمن الجميل، وإن اختلف الزمان والمكان، إذ تتسم مواجهاتهما بالندية والمتعة، لما لها من خصوصية تاريخية لدى اللاعبين والجمهور.

وفيما يتطلع العين لمواصلة صحوته الكروية القوية، التي قادته للتأهل لهذا الدور من المسابقة، فضلاً عن تصدره لدوري أدنوك للمحترفين، يأمل الوصل في الخروج بأفضل نتيجة بما يضمن له مواجهة مريحة في لقاء الإياب.

كان العين قد استغل فترة توقف المسابقات خلال الفترة الماضية بسبب بطولة كأس العرب، وأقام معسكراً إعدادياً لمدة أسبوع في دبي، تخللته تجربتان وديتان أمام كل من الذيد، والاتحاد والسعودي فاز في الأولى، وتعادل في الثانية، قبل أن يعود إلى ملعبه لمتابعة تحضيراته.

حيث خاض مباراة ودية ثالثة أمام بيراميدز المصري، وحسمها لصالحه بهدف، وحرص خلالها المدرب الكرواتي سيرجي ربيروف على تجهيز عدد من اللاعبين، الذين غابوا عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة السابقة.

وأكمل الفريق البنفسجي جاهزيته بمران أخير أجراه أمس على ملعبه بعد عودة اللاعبين الدوليين باستثناء التونسي ياسين مرياح، الذي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في كأس العرب، وحرص المدرب على التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً للمباراة بإخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.

جاهزون للمواجهة

أكد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين جاهزية جميع لاعبي فريقه لمواجهة الوصل، وقال: إن الصفوف مكتملة باستثناء اللاعب ياسين مرياح، وأشار إلى صعوبة المهمة بعد فترة التوقف التي استمرت نحو شهر، وأوضح أن خوض العين ثلاث تجارب ودية يعتبر كافياً، بيد أنها تعتبر فرصة جيدة للاعبين، الذين لم يشاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.

كما أن هذه التجارب الودية تعتبر فرصة أيضاً للجهاز الفني للوقوف على تطور وجاهزية اللاعبين، وقال: سنرى مدى تأثير تحضيرات الفترة الماضية على الفريق في مباراة الليلة.

وبسؤاله عن جاهزية اللاعبين الدوليين العائدين من منتخبات بلادهم للمباراة أكد أنهم ربما يشعرون بالإرهاق والإجهاد الجسدي والذهني، ولذلك فالأمر لن يكون سهلاً بالنسبة لهم، وينبغي إخضاعهم لتمارين استشفائية حتى يبلغوا الجاهزية المطلوبة.

وقال: سنعمل على إشراكهم في مباريات الفريق تدريجياً، حيث ينتظرنا هذا الشهر مباريات عدة مهمة، وعلى جميع اللاعبين أن يدركوا مدى أهمية أن يكونوا بمستوى الجاهزية المطلوبة.

وعبّر مدرب العين عن تمنياته باحتشاد الجماهير في مدرجات الملعب لمساندة الفريق اليوم، وقال: نحن كجهاز فني ولاعبين نفتقد لأجواء المباريات الرسمية التي تزينها الجماهير، وبالنسبة لنا فدائماً نحاول أن نجعلهم سعداء، وشخصياً أشعر بسعادة بالغة عندما أرى حشودهم في المدرجات يشجعون ويدعمون الفريق، وهذا هو معنى أن نعمل يداً بيد لتحقيق التطلعات.

احترام المنافس

على الجانب الآخر أعرب البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل عن ترقبه للمباريات الرسمية بعد فترة التوقف، وقال: اشتقنا إلى جماهير الوصل وأجواء المباريات، ونجحنا في استغلال فترة التوقف الطويل، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الفترة الماضية.

وعن هدف الوصل من كأس المحترفين، قال: هدفنا في كل المباريات تقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز دون النظر لهوية المنافس، ونحن نحترم العين، ولكني لا أهتم بالأرقام والإحصاءات السابقة لمواجهات الفريقين، لأنها مجرد أرقام، وليس لها أي تأثير على أرض الملعب، وعلينا فقط أن نثق في أنفسنا، ولا نرتكب أخطاء ربما تكلفنا نتيجة المباراة.

وعن تأثير فترة التوقف الطويل قال هيلمان: التوقف الطويل له تأثير سلبي على جميع الفرق، وأيضاً اللعب كل 3 أيام ليس أفضل الخيارات، لكننا نتفهم الوضع، وندعم مساعي منتخب الإمارات للوصول إلى كأس العالم.

البلوشي: هدفنا الفوز في جميع المباريات

يرى خالد البلوشي، لاعب العين الشاب، أن فريقه خرج بمكاسب عدة، بعد المعسكر الإعداد المغلق، الذي أقامه بدبي أخيراً، وقال: التحضيرات خلال فترة التوقف مضت بالصورة المطلوبة، وعلمنا على تطبيق وتنفيذ توجيهات المدرب خلال المباريات الودية الثلاث، التي خضناها، ما يجعل الفريق في قمة جاهزيته لمواجهة الليلة أمام الوصل.

وقال: العين يحترم جميع منافسيه ولكن هدفنا دائماً هو الفوز في جميع المباريات، ونحن عازمون على رد التقدير لجمهور الفريق، الذي ظل مسانداً وداعماً للاعبين داخل وخارج ملعبنا، وبالطبع مشتاقون لرؤيتهم مجدداً على مدرجات استاد هزاع بن زايد بعد فترة التوقف الطويلة.

الكؤوس تختلف

من جانبه، أكد إبراهيم عيسى حارس الوصل أن مباريات الكؤوس تختلف عن مواجهات الدوري، وأن الوصل جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العين في ذهاب ربع النهائي، لتسهيل مهمة «الفهود» في لقاء الإياب.

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