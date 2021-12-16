التعادل السلبي يحسم مواجهة النصر والوحدة في "كأس المحترفين"

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير-غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم التعادل السلبي مواجهة النصر والوحدة في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين على استاد آل مكتوم مساء اليوم، فيما تقام مباراة الإياب في أبوظبي 4 يناير المقبل.

دخل الوحدة بقوة إلى المباراة وأوجد عدة فرص سانحة للتسجيل تألق في التصدي لها حارس المرمى احمد شمبيه، أبرزها تسديدة الاسباني جوس أنجيل في الدقيقة 12 ثم رأسية جواو بيدرو كما نجح "أصحاب السعادة" في السيطرة على منطقة الوسط والضغط بشكل مستمرّعلى الدفاع النصر، وبالرغم من التفوق الواضح للوحدة على مستوى الاستحواذ والفرص إلا أن العميد استطاع الخروج بنتيجة التعادل في الشوط الأول بفضل حارس مرماه شمبيه.

في الشوط الثاني تحسن الأداء الهجومي للنصر بدخول حسين مهدي وعمر جمعة ربيع، وأهدر ريان مينديز هجمة انفرادية بطريقة غريبة في الدقيقة 72، ورد عليها الوحدة بهجمة مرتدة كاد على إثرها منصور المنهالي أن يفتتح التسجيل لكن محمد عايض نجح في إبعاد الكرة عن مرمى النصر، واستمر اللعب سجالا بين الفريقين إلى أن حسم التعادل السلبي المباراة.

و لعب العميد منقوصا من لاعب منذ الدقيقة 83 بعد طرد عبد العزيز الكعبي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز