رابطة المحترفين تبحث استعدادات "كأس السوبر" في ستاد هزاع بن زايد

المصدر: وام

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بحثت رابطة المحترفين الإماراتية الاستعدادات الخاصة ببطولة "كأس السوبر الإماراتي"، وذلك خلال الزيارة الميدانية، والاجتماع التنسيقي الذي عقدته مع إدارة ستاد هزاع بن زايد بالعين، وتم خلاله الاطلاع على الترتيبات، والتنسيق للحدث، والتأكيد على الثقة الكبيرة باختياره لاحتضان المباراة، بالنظر لسجله الحافل بالتفوق، في استضافة أكبر وأهم المباريات في البطولات المحلية والقارية والدولية.

ترأس وفد الرابطة وليد الحوسني المدير التنفيذي، وحضره ممثلون عن إدارات الرابطة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب التنظيمية والتسويقية والإعلامية، من أجل الخروج به بالصورة التي تواكب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وبما يتماشى مع الشعار الذي يرفعه اللقاء وهو "الإمارات ملتقى العالم".

وعقب الاجتماع قام وفد الرابطة بزيارة ميدانية لمرافق ستاد هزاع بن زايد، حيث تم الوقوف على الترتيبات الخاصة، من أجل ضمان الحضور الجماهيري، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم، إلى جانب الاطلاع على جاهزية المرافق للفريقين اللذين سيخوضان اللقاء، وغيرها من الأمور اللوجستية والترتيبات الأخرى.

وكانت رابطة المحترفين أعلنت أن ستاد هزاع بن زايد سيستضيف مباراة كأس السوبر، التي تجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، يوم الجمعة، الموافق 7 يناير 2022، والتي ستقام تحت شعار "الإمارات ملتقى العالم".

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