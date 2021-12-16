22 مشاركاً في دورة إعداد مُقيّمي الحكام الجُدد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت في مقر اتحاد للكرة محاور الدورة التدريبية لإعداد مُقيّمي الحكام الجدد، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا»، بمشاركة 22 حكماً دولياً سابقاً وحكم درجة أولى، وحضر افتتاح الدورة عمر يبرودي المدير التنفيذي للشؤون الفنية والمنتخبات، وعبدالله كرم عضو لجنة الحكام، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين.

وتأتي الدورة في إطار حرص واهتمام اتحاد الكرة في دعم البرامج الفنية للجنة وإدارة الحكام من خلال توفير الدورات التدريبية وورش العمل واستقطاب أفضل المحاضرين من الاتحادين الدولي والآسيوي، ضمن دعمه الشامل والمستمر لتطوير كافة منتسبي منظومة التحكيم الإماراتية.

وتتناول الدورة التي يُدير محاور محاضراتها المحاضران الدوليان إسماعيل الحافي، وعصام عبدالفتاح، كيفية القيام بآلية تقييم أداء الحكام في الحالات التحكيمية التي يتم رصدها خلال المباريات، وكتابة تلك الحالات في تقرير المُقيّم، واستخدامها ضمن المواد التعليمية التي تسهم في العمل على معالجة الأخطاء التحكيمية بهدف تطوير مستوى الأداء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز