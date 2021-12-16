كلباء والجزيرة يتعادلان بمباراة غزيرة الأهداف بكأس الرابطة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، على لقاء اتحاد كلباء وضيفه الجزيرة ، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، في أولى مباريات ذهاب دور الثمانية من كاس رابطة المحترفين وشهد اللقاء تسجيل اللاعب لستة اهداف ليحيل الفريقين بطاقة التأهل لنصف النهائي لمباراة الإياب التي تقام بملعب مدينة زايد الرياضية في ابوظبي يوم 3 يناير المقبل ، احرز ثلاثية الجزيرة جواو فيكتور هدفين وهدف لعبدولاي ديابي في الدقائق 18 ،41 ، 48 فيما احرز لكلباء كل من حبيب الفردان والغيني عثمان كمارا ، وبينال ملابا في الدقائق 26 ، 43 ، 72 ..

وظلت الأخطاء الدفاعية السمة الأبرز في الشوط الأول من قبل لاعبي الفريقين بعد أن استغل حبيب الفردان لاعب كلباء احد الهفوات اثر تلكؤ اللاعب خليفة الحمادي في ابعاد احد الكرات ليقوم الفردان بخطف الكرة وايداعها مرمى الحارس عبدالرحمن العامري في الدقيقة 18 ، ولم تستمر فرحة النمور طويلاً ليدرك اللاعب البرازيلي جواو فيكتور التعادل في الدقيقة 26 بذات الطريق التي تقدم بها كلباء بهدف السبق ، وبعد العودة لتقنية الفار احتسب حكم المباراة محمد خادم هدف الضيوف الثاني والذي جاء عن طريق عبدولاي ديابي الذي تلقى تمريرة سحرية من زايد العامري مودعاً الكرة المرمى الخالي في الدقيقة 41 ، لكن لاعب كلباء عثمان كمارا أعاد المباراة لنقطة التعادل في الدقيقة 43 من ضربة رأس محكمة هدف ثاني انتهى عليه الشوط الأول بتعادل إيجابي بهدفين .

ومع انطلاقة الشوط الثاني تواصل المد الجزراوي وتمكن جواو فيكتور من احراز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 48 مستغلاً غياب التغطية الدفاعية للنمور وتمكن ملابا من ادراك التعادل لكلباء عبر طريق ركلة جزاء في الدقيقة 72 لينتهي القاء بتعادل الفريقين 3-3 .

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